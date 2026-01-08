ФОТО: в Риге Латвия передала Польше командование противоминной группой НАТО

Последние шесть месяцев были одними из самых требовательных, но одновременно и наиболее профессионально удовлетворяющих периодов в моей карьере, сказал командир Ауце. Достигнутые результаты, по его словам, однозначно подтверждают вклад группы в укрепление коллективной обороны и сдерживания НАТО. За это время были эффективно проведены учения по поддержанию боевой готовности, достигнута полная взаимная интеграция, а все задачи выполнены как сплоченной и высокопрофессиональной группой кораблей. Постоянное присутствие и готовность, отметил Ауце, стали четким и убедительным сигналом сдерживания, демонстрируя решимость союзников и способность реагировать на любые угрозы. Своими действиями, подчеркнул он, группа подтверждает, что SNMCMG1 готова защищать каждый сантиметр территории НАТО.