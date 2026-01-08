ФОТО: в Риге Латвия передала Польше командование противоминной группой НАТО
Сегодня, 8 января, в Риге на торжественной церемонии Польша приняла от Латвии командование 1-й постоянной военно-морской противоминной группой НАТО (SNMCMG1). В ходе мероприятия командир группы официально передал полномочия новому польскому командиру, подчеркнув регулярную ротацию руководства в НАТО и коллективную приверженность Альянса обеспечению безопасности судоходства на море.
Под руководством командкапитана Латвийских Военно-морских сил Яниса Ауце SNMCMG1 провела масштабные противоминные мероприятия и обеспечивала безопасность судоходства во всем Балтийском морском регионе. Всего группа обнаружила 57 исторических морских мин и четыре неразорвавшихся взрывоопасных предмета, в том числе пять мин Denmark MK25. Группа успешно обезвредила и уничтожила 40 исторических мин, пять мин MK25 и четыре неразорвавшихся взрывоопасных предмета, существенно повысив безопасность навигации и свободу судоходства.
Последние шесть месяцев были одними из самых требовательных, но одновременно и наиболее профессионально удовлетворяющих периодов в моей карьере, сказал командир Ауце. Достигнутые результаты, по его словам, однозначно подтверждают вклад группы в укрепление коллективной обороны и сдерживания НАТО. За это время были эффективно проведены учения по поддержанию боевой готовности, достигнута полная взаимная интеграция, а все задачи выполнены как сплоченной и высокопрофессиональной группой кораблей. Постоянное присутствие и готовность, отметил Ауце, стали четким и убедительным сигналом сдерживания, демонстрируя решимость союзников и способность реагировать на любые угрозы. Своими действиями, подчеркнул он, группа подтверждает, что SNMCMG1 готова защищать каждый сантиметр территории НАТО.
Это второй раз, когда Латвии доверили возглавить группу SNMCMG1: впервые это произошло в 2017 году, что, как отмечается, подтверждает доверие союзников к профессионализму, компетентности и способности Латвийских ВМС выполнять стратегически важные задачи по укреплению коллективной безопасности НАТО.
Во время военной активности НАТО Baltic Sentry были предприняты скоординированные усилия, направленные на защиту подводной критической инфраструктуры и повышение осведомленности о ситуации на море. Постоянное присутствие SNMCMG1 играет решающую роль в предотвращении потенциальных угроз. Постоянное патрулирование, наблюдение и готовность к быстрому реагированию подтверждают намерение НАТО реагировать, сдерживать и защищать ключевые морские линии связи во всем Балтийском регионе.
SNMCMG1 активно участвовала в нескольких многонациональных учениях, включая Sea Breeze 25, Sandy Coasts 25, Northern Coasts 25, Estonian Historic Ordnance Disposal Operations (HODOPS) 25, Finnish HODOPS 25 и Frezing Winds 25, совершенствуя совместимость союзных военно-морских сил и их оперативную готовность.
С июля 2025 года в составе SNMCMG1 действовали 11 кораблей, представлявших 11 стран-союзников НАТО: Бельгию, Канаду, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу и Португалию. В общей сложности корабельная группа прошла более 12 760 морских миль, непрерывно выполняя задачи в море.
Церемония смены командования подчеркивает долговременное присутствие НАТО в Балтийском море и важную роль SNMCMG1 в поддержании безопасности судоходства и региональной стабильности. Группа сохраняет готовность к быстрому реагированию и продолжает вносить вклад в коллективную оборону и сдерживание НАТО.
1-я постоянная военно-морская противоминная группа НАТО является одной из четырех постоянных военно-морских групп НАТО. Постоянные военно-морские группы входят в морской компонент Сил реагирования НАТО и действуют как силы быстрого реагирования. 1-я постоянная противоминная группа — одна из двух многонациональных единиц морского компонента Альянса, созданных для проведения операций по уничтожению мин, и в составе Сил реагирования НАТО демонстрирует способность НАТО действовать в Североатлантическом регионе, Балтийском море и арктических подступах.