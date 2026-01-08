CSDD начнет рассылать важные напоминания владельцам авто: что нужно успеть оплатить до 31 января

Также CSDD напоминает, что лица, которым в соответствии со статьей 7 закона TEN положены льготы по налогу на эксплуатацию транспортного средства, смогут их применять согласно частям первой, второй, третьей, четвертой, 4.1 или пятой статьи 7. Однако если платеж за предыдущий календарный год (или годы) не был произведен в установленный срок (до 31 января), то при уплате налога за предыдущие календарные годы льготы за эти периоды уже применить будет нельзя.