CSDD начнет рассылать важные напоминания владельцам авто: что нужно успеть оплатить до 31 января
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) сообщает, что начиная с этого года будет рассылать владельцам (держателям) транспортных средств информационные напоминания о необходимости уплатить налог на эксплуатацию транспортного средства за предыдущие календарные годы, за которые налог не был уплачен.
Информационные сообщения будут направляться тем налогоплательщикам, которые этого не сделали, а также тем, кто в предыдущем году не проходил технический осмотр транспортного средства. Напоминание об обязанности уплатить налог будет разослано до 10 января. Сообщение будет отправлено на электронный адрес, на зарегистрированный адрес электронной почты или по почте.
Необходимость рассылать такие напоминания возникла после изменения правил техосмотра, согласно которым технический осмотр новых автомобилей нужно проходить в течение трех лет после первой регистрации, а следующие три техосмотра — раз в два года.
CSDD напоминает, что согласно части первой статьи 5 Закона о налоге на эксплуатацию транспортного средства и налоге на легковые транспортные средства предприятий (TEN) налог на эксплуатацию транспортного средства должен быть уплачен в государственный бюджет за текущий календарный год до 31 января следующего календарного года, а за предыдущие календарные годы, за которые налог не уплачен, — независимо от того, проходило ли транспортное средство техосмотр в предыдущем году.
Налог можно оплатить на портале электронных услуг CSDD e-CSDD, лично в центрах обслуживания клиентов CSDD или безналичным переводом на соответствующий счет Государственной казны.
Также CSDD напоминает, что лица, которым в соответствии со статьей 7 закона TEN положены льготы по налогу на эксплуатацию транспортного средства, смогут их применять согласно частям первой, второй, третьей, четвертой, 4.1 или пятой статьи 7. Однако если платеж за предыдущий календарный год (или годы) не был произведен в установленный срок (до 31 января), то при уплате налога за предыдущие календарные годы льготы за эти периоды уже применить будет нельзя.