Дети употребляют наркотики и бродяжничают - проверка выявила грубые нарушения в центре Lejasstrazdi

В то же время надзор со стороны сиротского суда также признан недостаточным и местами формальным. Не обеспечено полное документирование информации о личном имуществе детей и решениях, влияющих на их безопасность и интересы. Надлежащее обеспечение права детей на общение с семьей не фиксируется. Зафиксированы случаи, когда несколько детей после уроков не возвращаются в центр и находятся в неизвестных местах, а учреждение не осуществляет эффективного контроля за их местонахождением.