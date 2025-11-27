Браже: "Сейчас нет никаких признаков того, что Россия хочет мира"

Как сообщила советник министра Сигне Знотиня-Знота, заседание созвала верховный представитель ЕС Кая Каллас. Цель встречи - совместно с министрами иностранных дел Украины и стран ЕС обсудить усилия по достижению мира в Украине, в том числе после переговоров лидеров США, Украины и Европы 23 ноября, а также после переговоров на высшем уровне в Женеве. Кроме того, министры рассмотрели прогресс по 20-му туру санкций ЕС.