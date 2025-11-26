Глава МИД Байба Браже прибыла в Киев - на вокзале ее встречали с цветами
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже 26 ноября прибыла в Киев - на вокзале ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
В среду 26 ноября в Киев приехала министр иностранных дел Латвии Байба Браже. На железнодорожном вокзале украинской столицы ее встретил коллега Андрей Сибига. Об этом сама министр сообщила в соцсетях, опубликовав совместное фото.
"Прибыла в Киев, чтобы поддержать наших украинских друзей в их стремлении к устойчивому мирному европейскому будущему. Спасибо Андрею Сибиге за теплый прием! Латвийское правительство и все общество поддерживают Украину", – написала Браже.
Arrived in Kyiv to engage and support our Ukrainian friends in pursuit of lasting peaceful European future. Thank you, @andrii_sybiha , for your warm welcome!— Baiba Braže (@Braze_Baiba) November 26, 2025
The Latvian government and the whole of Latvian society #StandWithUkraine. 🇺🇦🇱🇻 pic.twitter.com/So7yFrioMk
Ранее она подчеркивала, что любое возможное мирное соглашение по Украине должно быть решением самой Украины, а не результатом чьего-то давления или кулуарных договоренностей. Браже отметила, что позиция Латвии и союзников с самого начала была ясна: предложение о прекращении огня лежит "на столе переговоров" с марта, однако между результатом на поле боя и достижением мирного договора "стоит только один человек" - российский диктатор Владимир Путин. Глава латвийского МИД отметила, что именно "мясник в Кремле" сейчас является препятствием между президентом США Дональдом Трампом и миром, а также любым решением, поддержанным Евросоюзом. Браже подчеркнула, что вопрос не в Украине, ЕС или союзниках, а в России, которая в настоящее время не согласна ни с какими условиями.