Ранее она подчеркивала, что любое возможное мирное соглашение по Украине должно быть решением самой Украины, а не результатом чьего-то давления или кулуарных договоренностей. Браже отметила, что позиция Латвии и союзников с самого начала была ясна: предложение о прекращении огня лежит "на столе переговоров" с марта, однако между результатом на поле боя и достижением мирного договора "стоит только один человек" - российский диктатор Владимир Путин. Глава латвийского МИД отметила, что именно "мясник в Кремле" сейчас является препятствием между президентом США Дональдом Трампом и миром, а также любым решением, поддержанным Евросоюзом. Браже подчеркнула, что вопрос не в Украине, ЕС или союзниках, а в России, которая в настоящее время не согласна ни с какими условиями.