Браже о прекращении войны в Украине: "мясник в Кремле" - препятствие между Дональдом Трампом и миром

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его план прекращения войны в Украине из 28 пунктов, по которому Украина откажется от части территории, сократит свою армию и обязуется никогда не присоединяться к НАТО, не является окончательным предложением и что он "так или иначе" надеется, что бои будут прекращены.