СМИ опубликовали все 28 пунктов плана Трампа по урегулированию войны в Украине

Сам Зеленский сказал, что Украина «не будет делать резких заявлений» по поводу этого документа. В ближайшее время он рассчитывает поговорить с Дональдом Трампом. «Я обозначил, что для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями — чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и в мире», — написал Зеленский.