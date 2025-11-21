СМИ опубликовали все 28 пунктов плана Трампа по урегулированию войны в Украине
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал план США и России по урегулированию войны в Украине, который ранее уже передали Киеву.
Как сообщается в телеграм-канале Гончаренко, в плане 28 пунктов.
- После подписания договора стороны обязуются немедленно прекратить огонь и отвести войска к согласованным позициям.
- Крым, Донецкая и Луганская область признаются российскими. Херсонская и Запорожская область делятся между по линии фронта. Часть территорий становится демилитаризованной зоной, которую контролирует Россия.
- США обещают Украине гарантии безопасности, но с условиями.
- Украина должна оставаться вне блоков и закрепить в Конституции отказ от стремления в НАТО. НАТО подтвердит, что не примет Украину в блок. Украина получит право на членство в ЕС.
- Численность ВСУ должна быть ограничена 600 тысячами человек (с нынешних 800–900 тысяч).
- НАТО не размещает войска в Украине, но дислоцирует свои истребители в Польше.
- Россия и Украина обязуются не менять границы военным путем. В случае нарушений со стороны РФ будут возобновлены санкции. Если договор нарушит Украина, США и Европа отзовут гарантии безопасности.
- 100 млрд долларов замороженных российских активов идут на восстановление Украины, США получают от этого 50% прибыли. Еще 100 млрд выделяет Европа. Другие замороженные российские активы уходят на совместные американо-российские проекты.
- С России постепенно снимаются санкции. Россия возвращается в «Большую восьмерку».
- Страны обязуются обменять пленных по формуле «всех на всех», а также вернуть гражданских и детей, организовать гуманитарные программы и воссоединить семьи.
- Украина обязуется провести выборы через 100 дней после заключения соглашения.
- Выполнение договора будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Трампом.
Власти США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет «мирный план Трампа» до Дня благодарения 27 ноября, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. После этого, по их словам, мирное соглашение передадут Москве, чтобы «завершить процесс к началу декабря».
Источники издания заявили, что на Киев оказывается сильное давление, требующее от нее скорейшего принятия плана.
По данным The Wall Street Journal, Украина потребовала удалить из мирного плана пункт о проведении аудита поступившей в страну международной помощи и настояла на формулировке о «полной амнистии за действия во время войны».
Сам Зеленский сказал, что Украина «не будет делать резких заявлений» по поводу этого документа. В ближайшее время он рассчитывает поговорить с Дональдом Трампом. «Я обозначил, что для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями — чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и в мире», — написал Зеленский.