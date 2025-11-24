США и Украина согласовали "большинство пунктов" мирного плана и скорректировали спорные

По информации Financial Times, Рубио говорил, что изначальный договор разработал Кремль и передал его спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу. США в качестве посредника ознакомили с ним Украину. «Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — рассказал о встрече с госсекретарем сенатор-республиканец Майк Раундс. Другой сенатор Ангус Кинг в разговоре с FT отметил, что «это список пожеланий россиян». После заявления сенаторов Рубио написал в X, что предложение «было разработано США», однако оно основано на требованиях российской стороны, а также «на предыдущих и текущих предложениях Украины».