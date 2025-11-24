США и Украина согласовали "большинство пунктов" мирного плана и скорректировали спорные
По итогам переговоров в Женеве делегации США и Украины заявили о "значительном прогрессе" и подготовленном "обновленном рамочном документе о мире". По всей видимости, изначальный жесткий план Трампа, который содержал множество пунктов, выгодных Москве, был изменен, сообщили источники Reuters.
Делегации согласовали большинство положений плана США, но также скорректировали значительную часть из спорных. Однако ключевые разногласия по территориальному вопросу и будущему Украины в НАТО оказались за рамками обсуждений: по данным украинских СМИ, их могут обсудить лидеры Украины и США, встреча которых может состояться в ближайшие дни в Вашингтоне.
О том, как прошли переговоры в Женеве, — в материале «Новой-Европа»
Как делегации оценили переговоры
23 ноября в Женеве состоялась встреча делегации Украины и США. Стороны обсуждали мирный план, предложенный американским президентом Дональдом Трампом.
По итогам стороны подписали совместное заявление, опубликованное Белым домом и офисом украинского президента. В нём сказано, что представители США и Украины подготовили «обновленный и доработанный рамочный документ о мире». Какие именно пункты содержатся в нём, не уточняется, но, как сказано на сайте украинского президента, стороны сошлись на том, что любая будущая договоренность должна полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. Белый дом уточняет, что в обновленной версии мирного плана прописаны «усиленные гарантии безопасности».
Обсуждения показали «значительный прогресс» в сближении позиций и определении четких дальнейших шагов, подчеркнула американская сторона. Украина и США договорились в ближайшее время продолжить активную работу над совместными предложениями; они также будут держать европейских партнеров в курсе всех дальнейших событий, говорится в заявлении. Окончательное решение по этому проекту соглашения будут принимать президенты Украины и США.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, возглавлявший на встрече американскую делегацию, на пресс-конференции выразил мнение, что переговоры в Женеве стали самыми результативными за всё время и стороны «добились хорошего прогресса». По его словам,
обсуждаемый план включает 26 или 28 пунктов в зависимости от версии, однако в него могут быть внесены изменения, так как «это живой документ, он меняется каждый день».
Команды сейчас работают над предложениями, чтобы «сузить расхождения» и максимально сблизить позиции Украины и США, добавил Рубио.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, представлявший украинскую сторону, также отметил, что переговоры были «очень продуктивными» и «стороны достигли хорошего прогресса». По его словам, в ближайшее время состоится вторая встреча, и стороны продолжат работать над предложениями с привлечением европейских партнеров.
К утру 24 ноября Рубио уже покинул Женеву и направился в Вашингтон.
План Трампа был изменен?
По всей видимости, более ранний план из 28 пунктов, разработанный администрацией Трампа, который Киев и его союзники считали слишком благосклонным к Москве, был изменен, сообщает агентство Reuters. Как писала «Новая-Европа», план Трампа по Украине, опубликованный американскими СМИ на прошлой неделе, включает признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, отказ НАТО размещать войска в Украине и сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек. Для многих украинцев, включая солдат, сражающихся на передовой, такие условия будут равносильны капитуляции, подчеркивает Reuters.
Для России, помимо прочего, план предусматривает поэтапное снятие санкций, заключение долгосрочных экономических соглашений с США о сотрудничестве и приглашение в G8.
По информации Financial Times, Рубио говорил, что изначальный договор разработал Кремль и передал его спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу. США в качестве посредника ознакомили с ним Украину. «Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — рассказал о встрече с госсекретарем сенатор-республиканец Майк Раундс. Другой сенатор Ангус Кинг в разговоре с FT отметил, что «это список пожеланий россиян». После заявления сенаторов Рубио написал в X, что предложение «было разработано США», однако оно основано на требованиях российской стороны, а также «на предыдущих и текущих предложениях Украины».
В Женеве сторонам удалось согласовать большинство норм плана США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. При этом «значительная часть» спорных пунктов, по информации издания, была скорректирована: это, в частности, численность ВСУ, совместный контроль Украины и России над Запорожской АЭС.
Однако делегации не смогли договориться по вопросам, касающимся территорий и закрепления невступления Украины в НАТО в Конституции: по данным РБК-Украина, эти пункты «вынесены за скобки» и будут обсуждаться и согласовываться на уровне президентов, Зеленского и Трампа. Их встреча может состояться уже на этой или на следующей неделе, подтверждают источники издания, однако когда именно — пока неизвестно.
Смогут ли стороны подготовить конечный документ до дедлайна США?
Дональд Трамп заявлял, что Украина должна принять новый план по урегулированию до четверга 27 ноября. При этом Рубио по итогам встречи в Женеве признал, что для решения оставшихся вопросов, вероятно, потребуется больше времени.
По данным двух источников Reuters, Зеленский может посетить Вашингтон уже на этой неделе. Главной целью визита станут переговоры Зеленского и Трампа по «наиболее чувствительным» пунктам мирного плана, в частности, по территориальному вопросу.
По данным ABC News, США хотят провести отдельную встречу с российскими дипломатами, но когда именно — не уточняется.
Трамп прямо во время проведения переговоров по его мирному предложению резко высказался в адрес Украины, обвинив руководство страны в неблагодарности за американскую поддержку. В своей соцсети Truth Social он написал:
«“Руководство” Украины проявило нулевую благодарность за наши усилия, — написал Трамп, — а Европа продолжает покупать нефть у России».
Он также вновь возложил вину за полномасштабное вторжение России на Украину, заявив, что война «никогда бы не началась», будь у Украины «сильное и надлежащее» руководство.
Однако, как пишет WP со ссылкой на источники, администрация Трампа «не считала этот [изначальный] план незыблемым». «Украине сообщили, что есть определенный простор для переговоров». Тем не менее, Вашингтон «также дал ясно понять, что хочет скорейшего достижения соглашения», и «угроза приостановки помощи США крайне серьезна», заявил чиновник.
Остаются вопросы о том, сможет ли команда Трампа достичь соглашения с украинскими и европейскими партнерами до истечения срока, установленного США. Украине в очередной раз предстоит убедить Белый дом, что именно Россия, а не Украина, должна пойти на уступки в соответствии с ее максималистскими требованиями, отмечает WP.
В Женеве госсекретарь Рубио неоднократно уклонялся от попыток корреспондента CNN спросить его, ожидают ли США каких-либо существенных уступок не только от Украины, но и от России.
— Но если Белый дом действительно серьезно намерен достичь того, что он сейчас называет «прочным, всеобъемлющим миром» в Украине, то лучшим вариантом для него может стать попытка каким-то образом убедить Кремль пойти на компромисс, — отмечается в материале.
Реакция Кремля
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил утром на следующий день после переговоров, что Россия пока не получала официальную информацию из США об итогах. Кремлю также неизвестно о содержании разработанных на встрече документов.
— Вести обсуждения, мы уже говорили, через СМИ, мы считаем невозможным и некорректным. И не хотим этого делать. Вы предлагаете сравнивать по сути публикации в СМИ. Мы не знаем, насколько это всё достоверно. Мы не знаем, насколько это всё соответствует реальности. Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ. Прежде всего нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам. Такой информацией мы пока не располагаем, и пока не хотели бы ничего сравнивать, — сказал он.
Информации о визите Зеленского в Вашингтон 27 ноября у Кремля также нет, заявил Песков. Между тем, он добавил, Путин сегодня проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.