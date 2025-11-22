Трамп предупреждает: Зеленскому придется принять план мира США - иначе Украина останется без поддержки
Дональд Трамп настроен решительно.
Президент США Дональд Трамп уверен, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего не останется, кроме как принять предложенный "план мира".

Отвечая на вопрос, говорил ли он с Зеленским о 28-пунктном плане мира для Украины, Трамп сказал: «У нас есть план. То, что происходит, ужасно. Это война, которой никогда не должно было быть». «Мы считаем, что знаем путь к миру. Ему придется это подтвердить», — добавил президент США.

Когда журналист заметил, что план подвергся критике, Трамп ответил: «Вы думаете — ему (Зеленскому) это не нравится? Ему придется принять, а если не нравится, тогда, думаю, они могут просто продолжать воевать».

«В какой-то момент ему придется что-то принять. Вы помните — в Овальном кабинете, не так давно, я сказал: "У тебя нет карт". Я унаследовал эту войну. Думаю, ему стоило заключить соглашение год или два назад», — добавил Трамп. Он подчеркнул, что Украине следует поторопиться с принятием плана мира, потому что «эта зима будет холодной».

Он отметил, что если Зеленский план не примет, поддержка США будет остановлена. «Я думаю, что мир между Украиной и Россией приближается», — добавил президент США.

Ранее стало известно, что Вашингтон предложил план прекращения войны в Украине, который, судя по всему, в основном основан на требованиях России. Он предусматривает не только сохранение оккупированных территорий под контролем РФ, но и обязательство Украины не вступать в НАТО, нерасширение альянса и возвращение России в G8, согласно проекту плана, оказавшемуся в распоряжении агентства AFP.

