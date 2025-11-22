Трамп предупреждает: Зеленскому придется принять план мира США - иначе Украина останется без поддержки
Президент США Дональд Трамп уверен, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего не останется, кроме как принять предложенный "план мира".
Отвечая на вопрос, говорил ли он с Зеленским о 28-пунктном плане мира для Украины, Трамп сказал: «У нас есть план. То, что происходит, ужасно. Это война, которой никогда не должно было быть». «Мы считаем, что знаем путь к миру. Ему придется это подтвердить», — добавил президент США.
Когда журналист заметил, что план подвергся критике, Трамп ответил: «Вы думаете — ему (Зеленскому) это не нравится? Ему придется принять, а если не нравится, тогда, думаю, они могут просто продолжать воевать».
«В какой-то момент ему придется что-то принять. Вы помните — в Овальном кабинете, не так давно, я сказал: "У тебя нет карт". Я унаследовал эту войну. Думаю, ему стоило заключить соглашение год или два назад», — добавил Трамп. Он подчеркнул, что Украине следует поторопиться с принятием плана мира, потому что «эта зима будет холодной».
Он отметил, что если Зеленский план не примет, поддержка США будет остановлена. «Я думаю, что мир между Украиной и Россией приближается», — добавил президент США.
Сам президент Украины Владимир Зеленский вчера выпустил обращение к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: нужно либо принять "мирный план" США, либо пережить "крайне тяжелую зиму".
Ранее стало известно, что Вашингтон предложил план прекращения войны в Украине, который, судя по всему, в основном основан на требованиях России. Он предусматривает не только сохранение оккупированных территорий под контролем РФ, но и обязательство Украины не вступать в НАТО, нерасширение альянса и возвращение России в G8, согласно проекту плана, оказавшемуся в распоряжении агентства AFP.