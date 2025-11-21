"Либо сложные 28 пунктов, либо самая тяжелая зима": Зеленский обратился к украинцам из-за "мирного плана" США
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил обращение к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: нужно либо принять "мирный план" США, либо пережить "крайне тяжелую зиму".
«Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима. Самая тяжелая — и другие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости и чтобы мы поверили тому, кто напал уже дважды. От нас ждут ответа», — сказал украинский лидер.
По его словам, он будет вести переговоры с США и другими партнерами и предлагать альтернативы тем требованиям, которые указаны в «мирном плане» Вашингтона. Зеленский заявил, что будет бороться за то, чтобы «среди всех пунктов плана не было пропущено по меньшей мере два. Это достоинство и свобода украинцев, потому что именно на этом базируется все остальное. Наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди и украинское будущее».
Президент Украины отметил, что следующая неделя будет «непростой» и «насыщенной на события». По словам Зеленского, за это время будет предпринято много попыток оказать информационное и политическое давление на украинцев с целью рассорить их. Он призвал граждан сплотиться.
«Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики — всем надо собраться, прийти в себя, прекратить срач. И прекратить политические игрища», — сказал президент Украины.
Зеленский обратился к нации на фоне нового мирного предложения США— SOTA (@Sota_Vision) November 21, 2025
Что сказал президент Украины:
🔹 «Сейчас один из самых тяжелых моментов в нашей истории. Украина стоит перед очень тяжелым выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28… pic.twitter.com/ys3LJT9aav
- После подписания договора стороны обязуются немедленно прекратить огонь и отвести войска к согласованным позициям.
- Крым, Донецкая и Луганская область признаются российскими. Херсонская и Запорожская область делятся между по линии фронта. Часть территорий становится демилитаризованной зоной, которую контролирует Россия.
- США обещают Украине гарантии безопасности, но с условиями.
- Украина должна оставаться вне блоков и закрепить в Конституции отказ от стремления в НАТО. НАТО подтвердит, что не примет Украину в блок. Украина получит право на членство в ЕС.
- Численность ВСУ должна быть ограничена 600 тысячами человек (с нынешних 800–900 тысяч).
- НАТО не размещает войска в Украине, но дислоцирует свои истребители в Польше.
- Россия и Украина обязуются не менять границы военным путем. В случае нарушений со стороны РФ будут возобновлены санкции. Если договор нарушит Украина, США и Европа отзовут гарантии безопасности.