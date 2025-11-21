"Либо сложные 28 пунктов, либо самая тяжелая зима": Зеленский обратился к украинцам из-за "мирного плана" США

По его словам, он будет вести переговоры с США и другими партнерами и предлагать альтернативы тем требованиям, которые указаны в «мирном плане» Вашингтона. Зеленский заявил, что будет бороться за то, чтобы «среди всех пунктов плана не было пропущено по меньшей мере два. Это достоинство и свобода украинцев, потому что именно на этом базируется все остальное. Наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди и украинское будущее».