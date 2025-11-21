Дональд Трамп.
Вчера 19:15
"Литве, Латвии и Эстонии не о чем беспокоиться": Трамп заверил, что Россия не планирует нападение на страны Балтии
Балтийским странам не стоит беспокоиться о возможной атаке со стороны России, заявил Дональд Трамп, комментируя вопрос о дальнейшей эскалации конфликта в Украине.
Во время общения с репортерами президент США ответил на утверждение о том, что если президента России Владимира Путина «не остановить в Украине», он может напасть на страны Балтии. Журналист уточнил: «Вы знаете, если Путина не остановить в Украине, он может напасть на страны Балтии».
В ответ Дональд Трамп заявил, что таких намерений у России нет: «Их остановят. Они не ищут новых войн. В Литве, Латвии и Эстонии нет причин беспокоиться».
По его словам, балтийским государствам не следует переживать, поскольку, как отметил Трамп, «украинский конфликт будет решён».