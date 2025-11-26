"У тебя есть редкая возможность проявить сознательность": ищут водителя, сбившего женщину в Иманте

В Рижском районе Иманта 26 ноября 2025 года, около 13:40, на пешеходном переходе вблизи пересечения улиц Клейсту и проспект Курземес автомобиль сбил женщину. По словам очевидцев, водитель после случившегося ненадолго остановился, сделал замечание пострадавшей о том, что «нужно смотреть по сторонам», после чего уехал с места происшествия.