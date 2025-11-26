"У тебя есть редкая возможность проявить сознательность": ищут водителя, сбившего женщину в Иманте
В Иманте 26 ноября автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Пострадавшая доставлена в больницу, а водителю предлагают самому явиться в полицию.
В Рижском районе Иманта 26 ноября 2025 года, около 13:40, на пешеходном переходе вблизи пересечения улиц Клейсту и проспект Курземес автомобиль сбил женщину. По словам очевидцев, водитель после случившегося ненадолго остановился, сделал замечание пострадавшей о том, что «нужно смотреть по сторонам», после чего уехал с места происшествия.
Об инциденте рассказала жительница Иманты, указавшая, что в итоге женщина попала в больницу, и призвавшая водителя добровольно обратиться в полицию.
Судя по реакции пользователей соцсетей, многие сомневаются, что нарушитель проявит сознательность, указывая на прежние случаи, когда подобные водители пытались скрыться, надеясь на отсутствие камер наблюдения и свидетелей.
В комментариях упоминаются примеры, когда полиция быстро устанавливала личность скрывшегося водителя, если был известен номер машины. В данном случае очевидцам предлагают обратиться к правоохранителям и сообщить любую информацию, которая может помочь установить участника ДТП.
Что грозит водителю
Побег с места ДТП в Латвии рассматривается как серьезное нарушение. Последствия зависят от тяжести травм пострадавшего:
- Если причинен легкий вред здоровью, водителя могут привлечь к административной ответственности, назначить штраф, лишение прав и другие санкции.
- При более серьезных травмах дело может перейти в уголовную плоскость. Тогда возможны крупные штрафы, длительное лишение водительских прав и даже лишение свободы.
Отягчающим обстоятельством является именно оставление места происшествия, что существенно ухудшает положение нарушителя.