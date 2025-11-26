Ринкевич объясняет, что означает для Латвии решение Европейского суда о признании однополых браков
Решение Суда Европейского союза (ЕС) о признании брака, зарегистрированного в другой стране в том числе между людьми одного пола, не требует от Латвии менять Конституцию и законы, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич.
Комментируя решение Европейского суда, президент Латвии отметил, что его должны соблюдать все государства-члены ЕС. Это означает, что если, например, в Эстонии или Германии будет заключён брак между однополыми парами, то брак должен быть признан и в Латвии, отметил Эдгар Ринкевич.
Однако президент подчеркнул, что это решение никоим образом не возлагает на Латвию обязанность менять Конституцию или законы и никоим образом не влияет на регулирование, действующее в Латвии. Он напомнил, что в Латвии закон о партнёрстве начал действовать 1 июля прошлого года, и в Сейме по этому поводу были "горячие" дискуссии.
Если Министерство юстиции (МЮ) оценит и сочтёт, что в контексте решения Суда ЕС потребуется что-то изменить, это будет рекомендацией МЮ правительству и Сейму, добавил президент. Он указал, что в настоящий момент эти вещи следует разделять, добавив, что никто из Брюсселя или Люксембурга сейчас не призывает Латвию "радикально менять законы".
Эдгар Ринкевич отметил, что решение Суда ЕС связано со свободным передвижением в ЕС - движением рабочей силы и свободным перемещением лиц. По его мнению, с этой точки зрения есть страны, в которых существует такое регулирование, и законные решения этих стран Латвия признаёт, так же как законные решения Латвии признают, например, в Польше, Германии или Франции.
Дело польской пары
Как сообщалось, суд ЕС во вторник постановил, что Польша должна признать зарегистрированный в Германии брак однополой пары. В суд с жалобой обратились граждане Польши, заключившие брак в Берлине в 2018 году. Один из мужчин также имеет гражданство Германии. Пара планировала переехать обратно в Польшу и зарегистрировать там свой брачный сертификат, однако в регистрации им отказали, указав, что польские законы не признают браки однополых пар.
Однако Суд ЕС заключил, что "супруги как граждане ЕС имеют право свободно передвигаться и проживать на территории государств-членов, а также право жить нормальной семейной жизнью, пользуясь этой свободой и возвращаясь в своё государство происхождения".
Суд подчеркнул, что отказ Польши зарегистрировать их брак противоречит праву ЕС и нарушает не только их право свободно передвигаться и проживать на территории ЕС, но и основные права на неприкосновенность частной и семейной жизни.