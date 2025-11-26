Ринкевич объясняет, что означает для Латвии решение Европейского суда о признании однополых браков

Однако президент подчеркнул, что это решение никоим образом не возлагает на Латвию обязанность менять Конституцию или законы и никоим образом не влияет на регулирование, действующее в Латвии. Он напомнил, что в Латвии закон о партнёрстве начал действовать 1 июля прошлого года, и в Сейме по этому поводу были "горячие" дискуссии.