В Швейцарии пройдет референдум, который пугает миллиардеров по всему миру
Швейцария, традиционно считающаяся убежищем для сверхбогатых, вскоре будет голосовать о введении высоких налогов на наследство.
Швейцария и высокие налоги редко ассоциируются друг с другом. Страна заснеженных вершин и кукушечных часов обычно воспринимается как символ сохранения богатства, а не перераспределительных мер. Тем не менее группа политических активистов из молодёжного крыла Социал-демократической партии, Jeunesse Socialiste, начала кампанию за радикальные изменения, добившись вынесения вопроса о налоге на наследство на общенациональный референдум, сообщает Euronews.
В это воскресенье, 30 ноября, швейцарцам предстоит решить, вводить ли 50-процентный налог на наследство, превышающее 50 млн швейцарских франков (53,57 млн евро). Шансы инициативы на успех — минимальные. Согласно свежему опросу Tamedia/20 Minuten, 75% избирателей в Швейцарии намерены отклонить налог для сверхбогатых — в октябре этот показатель составлял 67%.
Хотя предложение и обречено на провал, некоторые опасаются, что предстоящий референдум может навредить репутации Швейцарии как налогового убежища. Страна обладает крупнейшей и наиболее конкурентоспособной в мире индустрией управления благосостоянием: по данным Deloitte, объём международных активов в ней составляет 2,2 трлн долларов (1,9 трлн евро). Однако её лидерство оспаривают такие крупные игроки, как Сингапур и Великобритания.
«По данным некоторых консультантов, отдельные состоятельные люди уже отложили планы переезда в Швейцарию из-за этой инициативы. Но это в основном единичные анекдотические случаи, поэтому сложно оценить масштаб и значение явления», — поясняет Исабель Мартинес, старший научный сотрудник экономического института KOF при ETH Цюрих.
Все в поддержку климата
Предложение налога под названием «За социально справедливую климатическую политику» предполагает направлять поступления на борьбу с изменением климата.
«Швейцария делает недостаточно для защиты климата», — говорится в заявлении Jeunesse Socialiste. — «Ежегодно необходимо несколько миллиардов франков, чтобы достичь целей Конфедерации… С инициативой о будущем те, кто в наибольшей степени ответственен за деградацию климата, должны вносить больший вклад в его защиту».
После того как инициативу поддержали более 100 тысяч граждан и она смогла выйти на референдум, она станет законом, если за неё проголосуют более 50% швейцарцев и большинство из 26 кантонов.
Риски для бизнеса
Перспектива введения такого налога вызывает недовольство не только у сверхбогатых, но и у владельцев швейцарских малых и средних предприятий.
Ассоциация Swissmem, представляющая швейцарские отрасли машиностроения, электротехники, металлообработки и технологий, заявила, что налог «фактически приведёт к экспроприации многих семейных предприятий». В заявлении также подчёркивается: «Большое количество этих компаний создавались семьями владельцев поколениями, предоставляют десятки тысяч рабочих мест и исправно платят налоги».
По словам Исабель Мартинес, подобные опасения звучали и в 2015 году, когда швейцарцы отклонили более умеренную инициативу о 20-процентном налоге на наследства свыше 2 млн франков (2,14 млн евро).
«Менее 2% населения попали бы под действие инициативы, но 71% проголосовали против. Основным опасением было то, что многие семейные предприятия окажутся под угрозой, что навредит экономике и рабочим местам», — отметила она. — «Те же аргументы звучат и сейчас».
Кроме того, противники высказывают недовольство тем, что налог вводится на федеральном уровне, нарушая традиционную автономию кантонов в налоговой политике.