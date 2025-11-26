Шанс для тех, кто мечтает о небе: airBaltic набирает 200 новых бортпроводников - обучат с нуля бесплатно

«Мы готовимся к предстоящему летнему сезону и дальнейшему расширению флота, поэтому открываем около 200 вакансий младших стюардов по всей Балтии. Интерес к профессии традиционно высок, и мы рады кандидатам, которые увлечены авиацией и комфортно чувствуют себя в динамичной среде. Успех airBaltic обеспечивают профессиональные, хорошо подготовленные сотрудники, поэтому мы предлагаем полностью оплачиваемое обучение и понятный путь развития — как для тех, кто делает первые шаги, так и для тех, кто ищет новое направление в карьере», — отмечает Марина Волкова, руководитель команды по привлечению и развитию талантов airBaltic.