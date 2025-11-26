Шанс для тех, кто мечтает о небе: airBaltic набирает 200 новых бортпроводников - обучат с нуля бесплатно
Латвийская авиакомпания airBaltic продолжает расти и уже начала один из самых масштабных наборов последних лет: к лету 2026 года компания планирует принять на работу до 200 новых стюардов и стюардесс в Риге, Таллине и Вильнюсе. Опыт не требуется — обучат с нуля.
airBaltic уверенно расширяет команду и снова открывает двери тем, кто мечтает о карьере в авиации. Авиакомпания объявила о многочисленных вакансиях бортпроводников во всех трех балтийских столицах — Риге, Таллине и Вильнюсе. Все позиции планируют закрыть к сезону лето–2026, поэтому набор уже идет в активном режиме.
Главная интрига для новичков: опыт работы совершенно не обязателен. Кандидатам предлагают двухмесячные полностью оплачиваемые курсы, по завершении которых выдается официальный сертификат стюарда. Фактически это быстрый вход в престижную международную профессию, с которой можно строить карьеру в авиации, открывая для себя новые маршруты и горизонты.
«Мы готовимся к предстоящему летнему сезону и дальнейшему расширению флота, поэтому открываем около 200 вакансий младших стюардов по всей Балтии. Интерес к профессии традиционно высок, и мы рады кандидатам, которые увлечены авиацией и комфортно чувствуют себя в динамичной среде. Успех airBaltic обеспечивают профессиональные, хорошо подготовленные сотрудники, поэтому мы предлагаем полностью оплачиваемое обучение и понятный путь развития — как для тех, кто делает первые шаги, так и для тех, кто ищет новое направление в карьере», — отмечает Марина Волкова, руководитель команды по привлечению и развитию талантов airBaltic.
Работа бортпроводника включает широкий спектр задач: от обеспечения безопасности на борту и обслуживания пассажиров до продаж и решения повседневных ситуаций во время рейса. Это профессия, где важны стрессоустойчивость, живое общение и готовность работать в движении — буквально. Помимо гибкого графика, который можно совмещать со учебой, airBaltic подчеркивает и другие преимущества: международную команду, яркую рабочую среду, стабильные перспективы роста, а также возможность путешествовать — и не только по служебным маршрутам.
Сегодня в airBaltic работают почти 3 тысячи специалистов, и компания стабильно удерживает статус одного из лучших работодателей региона — как по национальным, так и по международным рейтингам.
Подробности о требованиях, другие позиции и анкета для подачи доступны на портале careers.airbaltic.com.