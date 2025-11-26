"А стоит ли моя жизнь того, чтобы просить?" Суровая реальность тяжелобольных людей в Латвии

Продюсеру Latvijas Radio Эвии Унаме пришлось пройти борьбу с раком три раза. В первые два раза она смогла справиться своими силами, но в третий раз ей пришлось просить помощи у общества, чтобы приобрести лекарства, которые, хотя и включены в список компенсируемых медикаментов, при её диагнозе государство не оплачивает. «Этот сбор денег был ужасен. Честно скажу — унизителен. Никто не счастлив, когда ему нужно идти с протянутой рукой и просить другого: ну, дай мне на лекарства... Тогда, конечно, начинаешь думать, стоит ли твоя жизнь того, чтобы ты теперь шёл и выставлял себя на первый план», — признает Эвия. Она не скрывает — если бы не пожертвования и возможность купить нужные медикаменты, этот разговор был бы невозможен. «Если бы я принимала те лекарства, которые компенсирует государство, я бы сейчас тут с тобой не сидела. Я бы лежала либо дома под системами, либо уже в паллиативном отделении больницы, потому что, если эти лекарства не помогают, это вопрос времени, и тебя просто больше нет».