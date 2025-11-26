Время жалоб на таксистов уходит в прошлое? Bolt выпустит беспилотные машины на дороги Европы
Компании Bolt и Pony.ai заключили партнерство для вывода беспилотных автомобилей на европейский рынок. Первые тесты начнутся в ближайший год, а затем клиенты смогут заказывать полностью автономные поездки через платформу Bolt.
Bolt заключил соглашение о сотрудничестве с международной технологической компанией Pony.ai, чтобы вывести на европейский рынок беспилотные автомобили. Первые образцы будут протестированы в течение года, после чего услуга станет доступна клиентам, сообщили в Bolt.
Цель партнерства — внедрить в платформу Bolt автономные транспортные средства четвертого уровня. Сначала компания сосредоточится на тестировании беспилотных автомобилей в дорожных условиях, решении вопросов безопасности и изучении пользовательского опыта. Следующим шагом станет вывод на дороги полностью автономных автомобилей без водителя, которые можно будет заказать через платформу Bolt. Первые испытания пройдут в странах Европы на автомобилях разных производителей.
"Беспилотные автомобили полностью изменят то, как люди и товары будут перемещаться в будущем. Для этого мы и сотрудничаем с Pony.ai — чтобы развивать возможности беспилотных автомобилей. Как крупнейшая в Европе платформа для заказа поездок, Bolt обладает уникальными возможностями для развития автономных транспортных средств в Европе в соответствии с европейскими стандартами безопасности и защиты данных", — сказал основатель и генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.
"Партнерство с Bolt — важный шаг в наших планах по глобальному расширению. Объединив технологию автономного вождения от Pony.ai и опыт Bolt в сфере транспортных услуг, мы сможем ускорить внедрение безопасных и надежных роботакси в Европе. Европа является быстрорастущим и многообещающим рынком для беспилотных автомобилей, и мы верим, что это сотрудничество заложит прочную основу для нашего дальнейшего роста", — добавил основатель и генеральный директор Pony.ai доктор Джеймс Пэн.
Pony.ai занимается разработкой роботакси по всему миру. Компания действует в рамках партнерств в восьми странах, а общий километраж тестирования ее технологий на дорогах общего пользования превысил 55 миллионов километров. Преимущество технологии Pony.ai заключается в том, что разработанное решение можно установить на любой автомобиль. Это позволяет легко интегрировать его с машинами из сервисов Bolt по заказу поездок и аренде автомобилей, при этом вывод беспилотного транспорта на рынок не требует разработки специальной модели автомобиля.