Время жалоб на таксистов уходит в прошлое? Bolt выпустит беспилотные машины на дороги Европы

Pony.ai занимается разработкой роботакси по всему миру. Компания действует в рамках партнерств в восьми странах, а общий километраж тестирования ее технологий на дорогах общего пользования превысил 55 миллионов километров. Преимущество технологии Pony.ai заключается в том, что разработанное решение можно установить на любой автомобиль. Это позволяет легко интегрировать его с машинами из сервисов Bolt по заказу поездок и аренде автомобилей, при этом вывод беспилотного транспорта на рынок не требует разработки специальной модели автомобиля.