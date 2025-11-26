Кристина Орбакайте с дочерью в 2021 году и в 2025-м.
Российские звезды
Сегодня 15:17
"Не верится, что ей всего 13": новое видео Орбакайте привело в шок поклонников - ее дочь Клавдия уже выше мамы
Певица Кристина Орбакайте поделилась новым видео в Instagram, и поклонники вновь убедились, как стремительно взрослеет ее дочь Клавдия.
В ролике певица сопоставила архивные кадры с нынешними: маленькая девочка в пышной юбке и белой шубке у новогодней елки сменяется высокой девушкой в белом платье, уверенно шагающей рядом с мамой вечером по набережной. При этом Клавдии всего 13 лет.
В комментариях подписчики наперебой обсуждают, как изменилась Клавдия: «Клава из малышки превратилась в юную леди, копия мамы», «Как быстро летит время, только вчера водили ее за ручку в садик», «Какие стройные, красивые, и взгляд у Клавы уже такой осознанный», «Мамина гордость, настоящая барышня».
Отметилась под постом и Алла Пугачева. Примадонна оставила короткий, но очень емкий комментарий: «Красавицы, люблю».