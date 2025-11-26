Темная сторона технологий: с развитием ИИ мошенничество больше не требует ни больших знаний, ни крупных затрат

Согласно статистике, в Латвии искусственным интеллектом в основном пользуются молодые люди, тогда как среди людей среднего возраста таких меньше. В возрастной группе от 16 до 24 лет возможности искусственного интеллекта в этом году использовали 72,7% интернет-пользователей, а в группе от 55 до 64 лет - 12,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Поэтому теоретически жертвами мошенничества чаще могут стать люди старшего возраста, хотя это не аксиома, потому что именно люди с жизненным опытом нередко более бдительны.