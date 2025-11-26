Темная сторона технологий: с развитием ИИ мошенничество больше не требует ни больших знаний, ни крупных затрат
Использование искусственного интеллекта в различных сферах дает не только преимущества. Теневая сторона развития этой технологии открывает все больше возможностей для мошенничества, которое становится все более изощренным и трудно распознаваемым даже для экспертов.
Сегодня повсеместно распространены ненастоящие интернет-сайты и попытки выманить деньги, побуждая пользователей сканировать мошеннические QR-коды. Об этом стоит помнить всегда, но особенно на этой неделе, когда начались распродажи "Черной пятницы", так как распространение искусственного интеллекта открыло безграничные просторы для мошенничества.
Согласно статистике, в Латвии искусственным интеллектом в основном пользуются молодые люди, тогда как среди людей среднего возраста таких меньше. В возрастной группе от 16 до 24 лет возможности искусственного интеллекта в этом году использовали 72,7% интернет-пользователей, а в группе от 55 до 64 лет - 12,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Поэтому теоретически жертвами мошенничества чаще могут стать люди старшего возраста, хотя это не аксиома, потому что именно люди с жизненным опытом нередко более бдительны.
О том, какие способы используют мошенники для выманивания денег у людей с помощью искусственного интеллекта, порталу TVNET Bizness рассказали эксперты банков, занимающиеся предотвращением мошенничества. Они отмечают, что развитие искусственного интеллекта существенно изменило способы мошенничества.
"Раньше освоение технологий требовало больших ресурсов и специфических знаний. Теперь с помощью искусственного интеллекта мошенники могут быстро и дешево создавать убедительные подделки - изображения, видео и голос, которые создают впечатление реального человека или события. В целом искусственный интеллект значительно ускоряет и расширяет масштабы мошенничества", - говорит руководитель отдела предотвращения мошенничества банка Citadele Лига Эверте.
Еще больше ситуацию усугубляет кооперация мошенников. Как отмечает эксперт по предотвращению мошенничества банка Luminor Мария Целма, мошенники оказывают услуги друг другу, например, продают готовые сценарии мошенничества, телефонные номера или создают приложения, позволяющие любому за абонентскую плату заниматься мошенничеством. "Готовые наборы инструментов для мошенничества, которые продаются в даркнете, делают такие методы доступными всем - там можно приобрести генераторы фишинговых писем, шаблоны фальшивых банковских сайтов. Искусственный интеллект используется и при создании поддельных интернет-магазинов, где искусственно генерируются отзывы, публикуются реалистичные изображения товаров и ведутся диалоги с клиентами", - рассказывает Эверте.