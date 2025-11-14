Мужчина оказался в непростой ситуации: его фото мошенники уже много лет используют для обмана женщин
63-летний американец Скот Койлс оказался в неприятном положении — его фотографии уже 15 лет регулярно используют мошенники, занимающиеся романтическими схемами.
Койлс отмечает, что впервые обнаружил фальшивый профиль с использованием своего фото в 2010 году. С тех пор таких случаев было сотни. По его словам, «бесчисленное количество женщин связывалось с ним, предупреждая, что его снимки используют в мошеннических романтических схемах». «Это так ужасно и трагично», — описывает ситуацию мужчина.
Он утверждает, что мошенники часто используют его настоящее имя в соцсетях вроде Facebook, Instagram, TikTok и LinkedIn. «Иногда я ищу свое имя в соцсетях, чтобы понять, стало ли фальшивых профилей меньше. Но когда понимаю, что нет, я злюсь и не могу понять, почему это происходит именно со мной», — жалуется Койлс.
Одной из обманутых стала гражданка Германии Дженнифера Лизе. Она рассказала ABC News, что длительное время переписывалась с человеком по имени Кевин Отмар, который использовал фото Койлса. Но спустя месяцы общения «Кевин» попросил у нее денег, чтобы «помочь решить проблему на работе», и тогда женщина стала подозревать неладное. Проведя собственное расследование, она убедилась, что на фото — Скот Койлс. «Я, конечно, была разочарована, что меня обманули, но рада, что не понесла финансовых потерь».
По словам Койлса, за последние 15 лет с ним связались «сотни женщин», предупреждавших о мошенниках, использующих его снимки. Также он рассказал, что есть женщины, которые уверены, что знают его лично, и пытаются начать с ним роман. Мужчина отмечает, что сообщал о происходящем властям, но это не дало никаких результатов. «Мне бы хотелось, чтобы технологии развивались и наконец помогли остановить это», — говорит он.
Романтическое мошенничество — это вид обмана, при котором злоумышленник притворяется потенциальным романтическим партнером, чтобы завоевать доверие жертвы и установить эмоциональную связь. Когда это удается, мошенник пытается получить от жертвы материальные выгоды.