Мужчина оказался в непростой ситуации: его фото мошенники уже много лет используют для обмана женщин

По словам Койлса, за последние 15 лет с ним связались «сотни женщин», предупреждавших о мошенниках, использующих его снимки. Также он рассказал, что есть женщины, которые уверены, что знают его лично, и пытаются начать с ним роман. Мужчина отмечает, что сообщал о происходящем властям, но это не дало никаких результатов. «Мне бы хотелось, чтобы технологии развивались и наконец помогли остановить это», — говорит он.