Латвийцы копят, мошенники пользуются: у клиентов банков выманили 10 млн евро

В целом банкам в этом году удалось предотвратить больше попыток мошенничества, чем мошенникам их осуществить. За десять месяцев банкам удалось защитить более 11 млн евро, в то время как у жителей было выманено примерно 10 млн евро. Это существенно меньше, чем год назад, когда за тот же период мошенникам удалось выманить 13,7 млн евро, отмечают в ассоциации.