“Это новый уровень мошенничества" - злоумышленники выдают себя за настоящих курьеров
В Литве в последние месяцы наблюдается волна мошеннических SMS-сообщений, которые рассылаются от имени Venipak. Ранее подобные случаи фиксировались и в Латвии, однако в последние недели мошенники стали действовать еще более нагло: они начали выдавать себя за настоящих курьеров.
В Латвии зарегистрирован случай, когда представившийся курьером Venipak человек явился в салон мобильных телефонов, забрал предназначавшиеся для клиентов посылки и скрылся. Поэтому компания Venipak призывает другие предприятия тщательно проверять, кому они передают отправления.
“Это новый уровень мошенничества – злоумышленники больше не ограничиваются цифровой средой, рассылая SMS и электронные письма, а физически выдают себя за наших работников. В настоящее время мы сотрудничаем с полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Мы хотим предупредить не только частных лиц, но и другие предприятия – всегда проверяйте, кому именно вы передаете посылки, особенно в предстоящий праздничный сезон”, – подчеркивает руководитель Venipak Latvija Санита Берзиня. По ее словам, хотя такие случаи редки, предприятиям необходимо быть бдительными.
“Мы рекомендуем всегда проверять, одет ли курьер в официальную форму Venipak и использует ли сканер для регистрации отправлений. Особое внимание нужно обратить на информацию, которая отображается на сканере – там должны быть видны номер заказа и название отправителя. Если возникли сомнения, всегда можно попросить курьера показать эти данные. При малейших подозрениях посылки такому курьеру передавать не следует, а нужно немедленно сообщить об этом нашей команде по обслуживанию клиентов и полиции”, – советует Берзиня.
Согласно данным учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV, за три квартала этого года зарегистрировано 2011 киберинцидентов. Наиболее распространенным видом киберугроз было мошенничество – 66 %, или 1326 всех зарегистрированных случаев. В свою очередь Государственная полиция сообщает, что в первом полугодии текущего года зарегистрировано 3493 случая мошенничества, в том числе в 1444 случаях у жителей возникли финансовые потери на общую сумму почти 10 миллионов евро.
“Мы усиливаем внутренние процессы и просвещаем наших клиентов, чтобы предотвратить такие инциденты и обеспечить безопасную доставку посылок адресатам. Однако мошеннические схемы постоянно меняются, поэтому мы призываем и предприятия, и жителей быть бдительными и тщательно оценивать не только информацию, полученную по SMS или электронной почте, но и то, кому вы доверяете свои отправления”, – добавляет Берзиня.