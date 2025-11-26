Вильнюсский аэропорт временно закрыт после инцидента с самолетом LOT

«Паники среди пассажиров не было, все прошло гладко. Бортпроводники LOT действовали очень профессионально. Вся информация была предоставлена ​​чётко. Не было ни паники, ни страха», — рассказал один из пассажиров порталу Lrt.lt. По его словам, самолет приземлился без проблем, но в самом конце выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. «Мы приземлились нормально. Видимо, полоса была скользкой, и самолет занесло», — рассказал пассажир. «Ощущение было как в машине: начинаешь скользить, понимаешь, что скользишь, ремни натягиваются, и всё. Самолет остановился, летел не очень быстро, и все было нормально», — добавил он.