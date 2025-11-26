Вильнюсский аэропорт временно закрыт после инцидента с самолетом LOT
В Вильнюсе самолёт польской авиакомпании LOT после посадки выкатился за пределы взлётно‑посадочной полосы. Самолеты, летевшие в аэропорт Вильнюса, перенаправляются в другие аэропорты.
В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), из-за инцидента поле закрыто как минимум на три часа - до 17 час.
Как сообщили в компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты, LTOU), в 13.43 самолёт польской авиакомпании LOT, прибывавший из Варшавы, при рулении в сторону аэропорта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Пассажиры были высажены. Как сообщил BNS представитель Литовской администрации гражданской авиации Тадас Василяускас, на месте происшествия работают все спецслужбы, информации о пострадавших пока нет.
«Самолеты в настоящее время не совершают посадку и не взлетают», — сообщил BNS Василяускас.
«Паники среди пассажиров не было, все прошло гладко. Бортпроводники LOT действовали очень профессионально. Вся информация была предоставлена чётко. Не было ни паники, ни страха», — рассказал один из пассажиров порталу Lrt.lt. По его словам, самолет приземлился без проблем, но в самом конце выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. «Мы приземлились нормально. Видимо, полоса была скользкой, и самолет занесло», — рассказал пассажир. «Ощущение было как в машине: начинаешь скользить, понимаешь, что скользишь, ремни натягиваются, и всё. Самолет остановился, летел не очень быстро, и все было нормально», — добавил он.
Как сообщало агентство BNS, в среду в некоторых районах Литвы и Вильнюса выпало много снега. В стране наблюдается комплекс зимних явлений — сильный снегопад и мокрый снежный покров. Жителям рекомендуется отложить несущественные поездки.