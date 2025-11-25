Хотят потратить более 700 тысяч евро ради формирования у латвийских детей одной полезной привычки

Программа предусматривает такие занятия, как утренняя зарядка, динамические паузы, активные перемены и продленные группы, которые будут адаптированы к возможностям каждого образовательного учреждения. Планируется, что занятия будут умеренными или высокой интенсивности, нацеленными на развитие выносливости, силы, координации и равновесия, а также способствующие сотрудничеству между детьми и мотивирующие регулярно в них участвовать.