Подробности смертельного ДТП под Прейли: погибшей оказалась 7-летняя девочка

Он подчёркивает: даже если происшествие незначительное, процедуры безопасности всё равно необходимо соблюдать. «Когда на месте аварии уже работают спасательные службы или полиция, мы полностью выполняем их указания. Даже если авария сравнительно небольшая, например лёгкое столкновение автомобилей, нужно соблюдать меры безопасности: в первую очередь включить аварийную сигнализацию и выставить предупреждающий знак. В каждом автомобиле как минимум один такой знак обязателен».