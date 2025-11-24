Подробности смертельного ДТП под Прейли: погибшей оказалась 7-летняя девочка
На днях в окрестностях Прейли произошла трагическая авария. Женщина и ребенок после попадания в ДТП сразу же оказались вовлечены в ещё одно столкновение с легковым автомобилем. К сожалению, 7-летняя девочка погибла на месте происшествия.
Несколько разбитых автомобилей стояли на дороге в селе Райполе. Здесь одна за другой произошли несколько аварий, одна из которых оказалась смертельной, сообщает «Degpunktā».
Как рассказал очевидец, у обочины остановился микроавтобус Volkswagen. Водитель грузового микроавтобуса Ford не заметил препятствие и задел его, столкнув припаркованный автомобиль в поле. Сам же микроавтобус Ford выехал на встречную полосу, где произошло следующее столкновение — на этот раз с легковым автомобилем Volvo.
Могло показаться, что на этом цепочка происшествий закончилась, однако к месту аварии приближался BMW. И водитель Volvo, и пассажирка — 7-летняя девочка — уже успели выйти из машины. BMW сбил обоих. К сожалению, ребёнок погиб на месте, а водителя Volvo с серьёзными травмами доставили в больницу.
В Государственной полиции в связи с этим происшествием начат уголовный процесс, в настоящее время ведётся расследование.
Предположительно, из-за стресса водитель Volvo забыла соблюсти необходимую осторожность, которая в данном случае, возможно, могла бы спасти жизнь. «Если мы замечаем любое происшествие, обязательно нужно затормозить, снизить скорость и убедиться, не нужна ли людям помощь. Место аварии следует объезжать, обеспечивая максимальную безопасность и осторожность, двигаясь с минимально возможной скоростью», — указывает эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис.
Он подчёркивает: даже если происшествие незначительное, процедуры безопасности всё равно необходимо соблюдать. «Когда на месте аварии уже работают спасательные службы или полиция, мы полностью выполняем их указания. Даже если авария сравнительно небольшая, например лёгкое столкновение автомобилей, нужно соблюдать меры безопасности: в первую очередь включить аварийную сигнализацию и выставить предупреждающий знак. В каждом автомобиле как минимум один такой знак обязателен».
В случае более серьёзных дорожно-транспортных происшествий ни в коем случае нельзя ходить по проезжей части; нужно находиться в безопасном месте, например за ограждениями или на обочине, подчёркивает он.
Кроме того, водителям ещё раз напоминают подготовить свои автомобили к зимнему сезону, чтобы в неожиданных ситуациях их не подвело техническое состояние транспортного средства.