Смертельная авария под Прейли.
Сегодня 09:15
Трагедия на трассе в Латгале: в ДТП погиб ребенок, мать в тяжелом состоянии
Вечером в воскресенье на шоссе P58 Прейли-Шпоги произошла страшная авария, в результате которой погиб маленький ребёнок.
По словам очевидцев, на обочине дороги остановился микроавтобус. Второй микроавтобус, ехавший по той же полосе, попытался обогнать стоящий у края дороги транспорт. Во время маневра он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, который двигался навстречу, сообщает Sadursme.lv.
После столкновения из легковой машины вышла женщина с ребёнком. В этот момент по дороге проезжал ещё один автомобиль, который насмерть сбил ребёнка. Мать получила тяжёлые травмы и доставлена в больницу. По предварительной информации, в микроавтобусах никто не пострадал.
На месте происшествия работали спасатели и полиция. Устанавливаются все обстоятельства аварии, в том числе скорость движения, условия видимости и действия водителей.