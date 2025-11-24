Трагедия на трассе в Латгале: в ДТП погиб ребенок, мать в тяжелом состоянии

После столкновения из легковой машины вышла женщина с ребёнком. В этот момент по дороге проезжал ещё один автомобиль, который насмерть сбил ребёнка. Мать получила тяжёлые травмы и доставлена в больницу. По предварительной информации, в микроавтобусах никто не пострадал.