Трагедия на трассе в Латгале: в ДТП погиб ребенок, мать в тяжелом состоянии
фото: sadursme.lv
Смертельная авария под Прейли.
Отдел новостей

Otkrito.lv

Вечером в воскресенье на шоссе P58 Прейли-Шпоги произошла страшная авария, в результате которой погиб маленький ребёнок.

По словам очевидцев, на обочине дороги остановился микроавтобус. Второй микроавтобус, ехавший по той же полосе, попытался обогнать стоящий у края дороги транспорт. Во время маневра он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, который двигался навстречу, сообщает Sadursme.lv.

После столкновения из легковой машины вышла женщина с ребёнком. В этот момент по дороге проезжал ещё один автомобиль, который насмерть сбил ребёнка. Мать получила тяжёлые травмы и доставлена в больницу. По предварительной информации, в микроавтобусах никто не пострадал.

На месте происшествия работали спасатели и полиция. Устанавливаются все обстоятельства аварии, в том числе скорость движения, условия видимости и действия водителей.

