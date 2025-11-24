История латвийской компании Tolmets: как стать одним из лидеров мирового рынка

Как рассказывает Артем Хомутов, можно было бы ожидать, что закат Liepājas Metalurgs сильно ударит по работе Tolmets, ведь компания лишилась возможности сбыта большого объема металлолома. Однако именно после прекращения деятельности Liepājas Metalurgs компания Tolmets начала набирать новые обороты. Причиной этого стал экспорт и способность руководства переориентировать деятельность: вместо одного крупного покупателя были найдены новые рынки сбыта в Европе и других регионах мира. Об этом свидетельствуют и показатели роста Tolmets – если в 2012 году, когда Liepājas Metalurgs еще активно работал, годовой оборот Tolmets составлял примерно 117 миллионов евро, то спустя десять лет – по прошествии значительного времени после закрытия Liepājas Metalurgs – оборот Tolmets более чем удвоился и, к примеру, в 2022 году достиг уровня 309 миллионов евро.