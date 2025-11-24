История латвийской компании Tolmets: как стать одним из лидеров мирового рынка
Компания Tolmets известна в Латвии как ведущее предприятие по переработке металлолома в Балтии. Однако значительно менее известен тот факт, что Tolmets уже входит в пятерку крупнейших в мире предприятий в своей отрасли и поставляет сырье ряду наиболее значимых мировых производителей металлов.
Как говорит членправления SIA Tolmets Артем Хомутов, в основе истории роста компании лежат как глубокое понимание своего рынка и четкое видение перспективы развития, так и способность адаптироваться к новым обстоятельствам и с течением времени кардинально – и успешно – менять модель своей деятельности.
Комплексная бизнес-модель с акцентом на эффективность и экспорт
Модель бизнеса Tolmets кажется достаточно простой: она основана на приеме металлолома в 57 специализированных пунктах в Балтии, а также его импорте из других стран с последующей переработкой на собственном заводе в Риге и дальнейшей поставкой производителям металла по всему миру. Основными рынками деятельности Tolmets являются Балтия и Польша, поставки осуществляются практически через все крупнейшие балтийские порты.
Артем Хомутов рассказывает, что компания Tolmets была основана в самом конце прошлого века. В то время предприятие базировалось в Лиепае, и у него был всего один пункт приема металлолома. Однако за прошедшие годы компания значительно выросла и сейчас в первую очередь ориентирована на экспорт. Если в 2004 году ее оборот составлял 59 миллионов евро, то за двадцать лет он увеличился вчетверо и в прошедшем году достиг примерно 261 миллиона евро. В настоящее время предприятие обеспечивает рабочие места для более чем ста профессионалов.
В реальности эта бизнес-модель является сложной и зависит от мировых цен на металлы и расходов на фрахт судов, из-за чего необходимо работать максимально оперативно и эффективно с точки зрения финансов. Одновременно предприятию нужно соблюдать все возрастающие требования, связанные с охраной окружающей среды, поскольку часть металлолома может вызывать загрязнения.
Для роста важен финансовый партнер
Артем Хомутов отмечает, что успешная деятельность компании напрямую связана с управлением финансами и значительным оборотным капиталом, поскольку необходимо балансировать крупные складские запасы и платежи поставщикам и покупателям. У предприятий такого масштаба оборотные средства измеряются десятками миллионов евро.
Серьезную поддержку в финансовых вопросах Tolmets оказывает Rietumu Banka, который предоставил компании финансирование размером в общей сложности около 50 миллионов евро. Полученные от банка кредитные средства позволили Tolmets расширить свою деятельность, и при этом высвободить собственный капитал предприятия.
Как говорит Артем Хомутов, Rietumu Banka стал для компании надежным финансовым партнером, который понимает специфику сложного рынка, охватывающего многие регионы, и умеет управлять рисками. На своем опыте он убедился в том, что на это способны отнюдь не все банка, поскольку деятельность предприятия – разносторонняя. Чтобы ее финансировать, необходимо понимать различные важные нюансы, связанные с работой компании – как в плане производства, так и международной логистики, причем на глобальном рынке сырья, где цены могут меняться буквально каждую секунду.
Время радикальных перемен
Изначально деятельность Tolmets была непосредственно связана с AS Liepājas Metalurgs – производителем стали, который примерно до 2012–2013 года был одним из самых значимых предприятий города и всей Латвии с годовым оборотом в сотни миллионов. У завода была огромная потребность в металлоломе, что в значительной степени способствовало развитию Tolmets. Сначала Tolmets даже всю свою деятельность и логистику строил так, чтобы было легче обслуживать именно Liepājas Metalurgs. К сожалению, флагман латвийской сталелитейной промышленности с 2013 года фактически прекратил активную деятельность, несмотря на неоднократные попытки его спасти.
Как рассказывает Артем Хомутов, можно было бы ожидать, что закат Liepājas Metalurgs сильно ударит по работе Tolmets, ведь компания лишилась возможности сбыта большого объема металлолома. Однако именно после прекращения деятельности Liepājas Metalurgs компания Tolmets начала набирать новые обороты. Причиной этого стал экспорт и способность руководства переориентировать деятельность: вместо одного крупного покупателя были найдены новые рынки сбыта в Европе и других регионах мира. Об этом свидетельствуют и показатели роста Tolmets – если в 2012 году, когда Liepājas Metalurgs еще активно работал, годовой оборот Tolmets составлял примерно 117 миллионов евро, то спустя десять лет – по прошествии значительного времени после закрытия Liepājas Metalurgs – оборот Tolmets более чем удвоился и, к примеру, в 2022 году достиг уровня 309 миллионов евро.
Специалисты рынка металлов превращают импорт в экспорт
Активную работу на экспортных рынках Tolmets начал еще во времена Liepājas Metalurgs, однако существенно расширить деятельность удалось после 2009 года, когда, преодолев финансовый кризис и падение спроса в Европе, Tolmets нашел рынок сбыта в Турции – стране, которая является одним из крупнейших в мире производителей стали и других металлов. Быстрый рост экспорта позволил Tolmets увеличить поставки экспортных партий по морю, и вскоре наряду с базой в порту Лиепаи стали использоваться порты Риги, Клайпеды, Силламяэ и Гданьска, чтобы обеспечить удобные логистические возможности и доступ в глубоководные порты. С течением времени Tolmets, помимо Турции, начал поставлять металлическое сырье по всей Европе, включая страны Скандинавии, а отдельные экспортные поставки осуществляются даже на такие отдаленные рынки как Бангладеш и Вьетнам.
Однако могут ли страны Балтии обеспечить достаточное количество металлолома для поддержания объема экспорта на постоянном уровне? Артем Хомутов отмечает, что эта величина зависит от размера населения страны и экономической конъюнктуры. То есть, чем больше страна, тем больше металлолома она производит, и на основании своего опыта Tolmets может точно определить, сколько пунктов приема металлолома необходимо в конкретном городе. Объем металлолома, производимого в странах Балтии и в Польше, уже много лет недостаточен, чтобы обеспечить масштабы экспорта Tolmets, поэтому предприятие также импортирует металлолом из других стран Европы и на кораблях доставляет его в Латвию для переработки и дальнейшего экспорта.
Более строгий надзор пойдет на пользу рынку
Интересно, что в Tolmets считают, что более строгий надзор пошел бы на пользу развитию рынка, потому что обеспечил бы равные условия для всех его участников. Артем Хомутов объясняет, что сбор металлолома строго не регулируется – для него не нужны особые лицензии, и к произведенной продукции не применяется специальный налоговый режим. В результате создается ситуация, когда участником рынка может стать любой. С одной стороны, это хорошо, потому что способствует конкуренции, но с другой – недостаточный надзор приводит к тому, что часть оборота металлолома может оказаться в зоне «теневой экономики», из-за чего государство может потерять потенциальные налоговые поступления и могут не соблюдаться все требования защиты окружающей среды.
Тем временем Tolmets постепенно движется в направлении дигитализации, совершенствуя онлайн-инструменты для обеспечения приема металлолома и внедряя инновационные цифровые решения для управления оперативной деятельностью, запасами, расходами и доходами предприятия. Все это вкупе с работой в сфере, которая является фундаментально важной для экономики, закладывает основы для дальнейшего роста Tolmets.