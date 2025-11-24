Жители должны сделать одну простую вещь, чтобы система экстренного оповещения сработала правильно
Ваш смартфон может спасти вас, но только если вы готовы к этому. Система оповещения уже активна, но без вашего участия она бессильна. Что должны сделать жители?
При поддержке Европейского фонда регионального развития в Латвии начала работать система оповещения через cell broadcast, главная особенность которой — огромный потенциал охватить всех жителей в любой точке страны, если только рядом имеется включённый смартфон с обновлённым программным обеспечением. Однако не менее важным остаётся участие самих жителей — как в поддержании готовности своих устройств, так и в правильной реакции на полученные уведомления.
Современный инструмент оповещения, давно работающий в других странах — теперь и в Латвии
Путь к внедрению cell broadcast в Латвии начался несколько лет назад. Раннее оповещение всегда было важной частью гражданской обороны, а текущая геополитическая напряжённость только усилила актуальность этого инструмента. Природные катастрофы, чрезвычайные ситуации, аварии, пропавшие дети — каждая минута может быть решающей, поэтому важно как можно быстрее информировать людей в зонах угрозы. Благодаря интенсивной работе и сотрудничеству с Государственной пожарно-спасательной службой, мобильными операторами и другими партнёрами, система была внедрена менее чем за год.
Это распространённый инструмент в ряде европейских стран, США и других регионах: мобильная вышка отправляет одно сообщение всем смартфонам в зоне её покрытия. Подходы соседей различаются: Литва также использует cell broadcast, а Эстония — SMS по геолокации, но недавно эстонцы решили отказаться от этой модели и перейти на наш вариант.
Технология не новая — ей около 15 лет. В Латвии исследования подходящих систем велись ещё раньше. Иногда лучшее решение — не новейшее, а проверенное временем: инфраструктура мобильных сетей и телефоны, произведённые за последние 5–10 лет, уже поддерживают эту технологию. Это означает, что надёжность функционирования гораздо выше, чем у экспериментальных решений, под которые многие устройства ещё не приспособлены. К тому же пользователю не нужно ничего устанавливать или настраивать — в современных смартфонах функция активирована автоматически, и даже устройства постарше смогут получать оповещения, если производитель продолжает выпускать обновления.
Обновлённый смартфон — ваш надёжный союзник
Мобильная инфраструктура в Латвии развита достаточно хорошо, чтобы покрывать почти всю территорию. Независимо от оператора, одному ближайшему мобильному ретранслятору достаточно для доставки аварийных уведомлений. Можно сказать, что покрытие cell broadcast — это суммарное покрытие всех операторов. Это не единственный инструмент раннего оповещения, но самый мощный и современный.
Иногда такие уведомления могут принимать и другие умные устройства — если производитель предусмотрел такую функцию. В мировых публикациях упоминались даже кофемашины, которые могут выводить сообщения. Однако стопроцентной гарантии получения уведомлений нет — многое зависит от самих пользователей.
Во-первых, от того, какой смартфон они используют. Если это устройство неизвестного производителя или предназначенное для других рынков без поддержки европейских стандартов, сообщения могут не приходить. То же касается не обновляемых телефонов — обновления необходимы не только ради удобства, но и ради безопасности.
Во-вторых, технология похожа на радиовещание — службы могут видеть, от какого передатчика отправлено сообщение, но не видят, какие устройства его получили. Прямой обратной связи не будет. Эта система не нарушает права на частную жизнь — телефон получает сообщение, но ничего не отправляет обратно.
Технологии информируют, люди — действуют
Эффективность системы будет зависеть не только от операторов, но и от того, насколько ответственно жители относятся к обновлениям и выбору устройств. Тем, кто не пользуется современными смартфонами или принципиально их не использует, продолжат помогать другие системы: сирены, сайт и приложение 112, общественные СМИ.
Однако это также возможность сделать общество более сплочённым: обращать внимание на окружающих и убедиться, что важные сообщения получили и те, кто не пользуется технологиями.
И наконец, важнее всего — как люди реагируют на предупреждения. Если поступает сообщение о наводнении или шторме, но человек игнорирует его, ответственность ложится на него самого. Хочется верить, что жители Латвии понимают: такие сообщения не отправляются «просто так». Получив уведомление, необходимо осознать — рекомендованные действия могут спасти здоровье и жизнь.