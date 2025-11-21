Сирены завоют, телефоны загудят и завибрируют: Латвию ждет масштабная проверка тревоги - что надо знать

Впервые одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено уведомление Cell Broadcast. Оно поступит со звуковым сигналом, установленным пользователем для SMS, и с вибрацией телефона. Несмотря на проведённые тесты в закрытой среде, только отправка реального уведомления по всей стране позволит полностью убедиться в работе системы, отмечают в ГПСС.