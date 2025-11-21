Сирены завоют, телефоны загудят и завибрируют: Латвию ждет масштабная проверка тревоги - что надо знать
фото: LETA
Не пугайтесь! В среду Латвия устроит "репетицию тревоги".
В Латвии

Сирены завоют, телефоны загудят и завибрируют: Латвию ждет масштабная проверка тревоги - что надо знать

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Для проверки работы системы раннего оповещения в среду, 26 ноября, по всей стране на три минуты будут включены сирены тревоги, а на смартфоны жителей будет отправлено уведомление в формате Cell Broadcast с указанием причины их включения, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Во время проверки сирен 26 ноября с 10:00 до 10:10 будет звучать трёхминутный волнообразный сигнал: он состоит из пяти секунд звука, затем паузы, после чего сигнал снова повторяется, объяснили в службе.

Проверка сирен проводится для выявления возможных повреждений и неполадок в работе системы, а также для проверки слышимости сигнала.

Впервые одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено уведомление Cell Broadcast. Оно поступит со звуковым сигналом, установленным пользователем для SMS, и с вибрацией телефона. Несмотря на проведённые тесты в закрытой среде, только отправка реального уведомления по всей стране позволит полностью убедиться в работе системы, отмечают в ГПСС.

До 26 ноября ведомство призывает жителей обновить программное обеспечение своих смартфонов, так как это важно для получения уведомлений.

Служба подчёркивает, что жителям не нужно беспокоиться и предпринимать какие-либо действия — это плановая проверка сирен и первое тестирование системы Cell Broadcast.

Если жители не были заранее предупреждены о проверке сирен, следует включить телеканал LTV1, LTV7 или радиостанции Latvijas Radio, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых действиях.

ГПСС просит гостиницы заранее информировать иностранных гостей, чтобы избежать лишней тревоги.

Мобильным операторам также рекомендовано отправить украинским гражданским лицам, находящимся на территории Латвии, SMS-сообщение о предстоящей проверке сирен 26 ноября.

Каждому жителю Латвии, у кого есть смартфон, рекомендуется установить бесплатное приложение 112 Latvija, которое позволяет звонить или отправлять сообщение на номер экстренной помощи 112, получать предупреждения об опасностях и узнавать, как действовать в различных ситуациях.

Темы

ЛатвияГПССLatvijas radio

Другие сейчас читают