Сирены завоют, телефоны загудят и завибрируют: Латвию ждет масштабная проверка тревоги - что надо знать
Для проверки работы системы раннего оповещения в среду, 26 ноября, по всей стране на три минуты будут включены сирены тревоги, а на смартфоны жителей будет отправлено уведомление в формате Cell Broadcast с указанием причины их включения, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Во время проверки сирен 26 ноября с 10:00 до 10:10 будет звучать трёхминутный волнообразный сигнал: он состоит из пяти секунд звука, затем паузы, после чего сигнал снова повторяется, объяснили в службе.
Проверка сирен проводится для выявления возможных повреждений и неполадок в работе системы, а также для проверки слышимости сигнала.
Впервые одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено уведомление Cell Broadcast. Оно поступит со звуковым сигналом, установленным пользователем для SMS, и с вибрацией телефона. Несмотря на проведённые тесты в закрытой среде, только отправка реального уведомления по всей стране позволит полностью убедиться в работе системы, отмечают в ГПСС.
До 26 ноября ведомство призывает жителей обновить программное обеспечение своих смартфонов, так как это важно для получения уведомлений.
Служба подчёркивает, что жителям не нужно беспокоиться и предпринимать какие-либо действия — это плановая проверка сирен и первое тестирование системы Cell Broadcast.
Если жители не были заранее предупреждены о проверке сирен, следует включить телеканал LTV1, LTV7 или радиостанции Latvijas Radio, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых действиях.
ГПСС просит гостиницы заранее информировать иностранных гостей, чтобы избежать лишней тревоги.
Мобильным операторам также рекомендовано отправить украинским гражданским лицам, находящимся на территории Латвии, SMS-сообщение о предстоящей проверке сирен 26 ноября.
Каждому жителю Латвии, у кого есть смартфон, рекомендуется установить бесплатное приложение 112 Latvija, которое позволяет звонить или отправлять сообщение на номер экстренной помощи 112, получать предупреждения об опасностях и узнавать, как действовать в различных ситуациях.