Мобильные телефоны больше нельзя будет купить в рассрочку?

Исполняющий обязанности коммерческого директора Tele2 Раймонд Яншевскис сказал Kas Jauns Avīze, что возможно вскоре люди не смогут покупать мобильные телефоны в рассрочку, а это для многих очень важно: «Цифры показывают, что для большинства клиентов важно иметь возможность разделить оплату за телефон на несколько частей. Причем это относится не только к премиальному сегменту — в бюджетном сегменте до 70% телефонов приобретаются в рассрочку. Это неудивительно, учитывая экономическую ситуацию в стране».