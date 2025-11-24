Мать освещала весь процесс пребывания ребенка в больнице в своем блоге - что об этом думают медработники?
Тема защиты частной жизни пациентов и медицинских работников становится актуальной во всем мире, где социальные сети усиливают риски нарушения прав человека и доверия в системе здравоохранения.
Видеоклипы, записанные в больницах и клиниках, не должны попадать в социальные сети по целому ряду причин, пишет член правления Клиники Тартуского университета, руководитель сестринского дела и качества обслуживания пациентов Илона Пастарус на сайте Союза медсестер.
Пациент имеет право использовать запись в строго личных целях, что означает запрет на ее передачу третьим лицам или публикацию. По словам Пастарус, посетителей приходилось предупреждать, что на территории и в помещениях больницы запрещено фотографировать, а также вести видео- и аудиозапись сотрудников больницы и других пациентов. Никто не обязан мириться со съемкой, если на нее не было дано согласие.
"Медицинский работник — не публичное лицо, а оказание медицинской услуги — это частная деятельность как для пациента, так и для сотрудника. Хорошие лечебные отношения всегда двусторонни и предполагают взаимное уважение, — объясняет Пастарус. — Если запись попала в социальные сети или была опубликована в иной форме, следует в первую очередь обратиться к автору публикации с просьбой удалить ее. Также можно подать жалобу через саму платформу социальной сети".
Пастарус вспоминает случай, когда в одной из групп в Facebook написали о недовольстве семейной медсестрой, указав ее полное имя и раскритиковав ее действия. "Если пациент недоволен медицинской услугой или работником, ему следует обратиться к поставщику медицинских услуг. Если ответ его не устроит, пациент также имеет право уведомить Кассу здоровья или Департамент здоровья. Автору публикации стоит сообщить, как следует решать претензии, и попросить исправить или удалить неверную, неточную или вводящую в заблуждение информацию. Использование полных имен в публикациях в социальных сетях и в других местах является причиной, по которой многие медицинские работники клиники не хотят, чтобы на их именных табличках указывались имя и фамилия — так они защищают себя от плохого обращения или нежелательного внимания", — поясняет Пастарус в своей статье.
Если речь идет о клеветнической публикации, Пастарус советует сделать скриншот, сообщить о случившемся руководителю медицинской бригады, написать автору публикации и потребовать ее удаления, поскольку разглашение имени таким способом нарушает личные права работника. Если автор отказывается удалить публикацию, можно также обратиться к юристу Союза медсестер для составления официального требования. "В детском отделении был случай, когда мать освещала весь процесс пребывания ребенка в больнице в своем блоге. При этом она предварительно не спросила согласия у медицинских работников, — вспоминает Пастарус еще один инцидент. — Публикация родителем данных собственного ребенка может входить в сферу его родительских полномочий, однако ведение блога не должно нарушать частную жизнь других пациентов или персонала. Фото- и видеосъемка сотрудников и других пациентов без их согласия запрещена правилами внутреннего распорядка больницы и принципами защиты данных".
Пастарус отмечает, что оказание медицинской услуги может быть прекращено, если пациент нарушает договорные обязательства — например, грубо ведет себя с медицинскими работниками, что, по сути, также нарушает конституционное право сотрудника на неприкосновенность частной жизни. "Не только пациентам, но и самим медицинским работникам следует помнить, что фото- и видеосъемка пациентов и коллег, а также распространение записей запрещены, поскольку это является нарушением права человека на частную жизнь", — отмечает Пастарус.