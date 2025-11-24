Мать освещала весь процесс пребывания ребенка в больнице в своем блоге - что об этом думают медработники?

Пастарус вспоминает случай, когда в одной из групп в Facebook написали о недовольстве семейной медсестрой, указав ее полное имя и раскритиковав ее действия. "Если пациент недоволен медицинской услугой или работником, ему следует обратиться к поставщику медицинских услуг. Если ответ его не устроит, пациент также имеет право уведомить Кассу здоровья или Департамент здоровья. Автору публикации стоит сообщить, как следует решать претензии, и попросить исправить или удалить неверную, неточную или вводящую в заблуждение информацию. Использование полных имен в публикациях в социальных сетях и в других местах является причиной, по которой многие медицинские работники клиники не хотят, чтобы на их именных табличках указывались имя и фамилия — так они защищают себя от плохого обращения или нежелательного внимания", — поясняет Пастарус в своей статье.