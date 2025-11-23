Международное жюри назвало лучшие винные рестораны Балтии - чем могут похвастаться заведения в Латвии?

На церемонии награждения, которая состоялась 22 ноября в рамках фестиваля "Riga Wine & Champagne", больше всего трехзвездочных оценок получили именно рижские рестораны и бары. В топ-20 Балтии с лучшими винными картами вошли 10 латвийских, пять эстонских и пять литовских ресторанов и винных баров; лучшими в Латвии признаны Riviera, Barents, Max Cekot и Truff le Pig. В категории винных магазинов трехзвездочными признаны Wine Collectors, Noble Wine и Kabinett Wine Shop, а при оценке ассортимента напитков тройкой лучших коктейль-баров стали Makonis Cocktails & Design, The Benjamin House Bar и Gongu Restaurant.