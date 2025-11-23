Международное жюри назвало лучшие винные рестораны Балтии - чем могут похвастаться заведения в Латвии?
Латвийские рестораны, бары и сомелье блестяще проявили себя на конкурсе "Baltic Wine & Drinks Awards": рижские заведения получили наибольшее число трёхзвёздочных оценок, а первые места в рейтинге сомелье заняли мастера из Латвии.
В конкурсе "Baltic Wine & Drinks Awards", в котором международное жюри в сотрудничестве с Liebherr определяет самые желанные винные рестораны и бары стран Балтии, лучшим винным рестораном Балтии в этом году признан вильнюсский ресторан Heji, сообщили организаторы мероприятия агентству LETA.
Лучшими винными ресторанами Риги признаны Riviera, Barents, Max Cekot Kitchen, а также B7, получивший специальную награду "Лучшая малая винная карта". Также рижские бары и винные магазины добились успехов — их предложение признано одним из самых интересных для ценителей вина и напитков во всей Балтии.
Второй год подряд в рамках конкурса проводилось публичное голосование, в котором были определены TOP 50 сомелье Балтии — самые популярные мастера своего дела. Первые три места заняли сомелье из Латвии: Юрис Семеновс (Pavaru maja), Ингуна Майоре (Gongu Restaurant) и Иварс Калниньш (Riviera).
В конкурсе оценивались предложения 82 ведущих ресторанов, винных баров, коктейль-баров, гостиничных ресторанов и специализированных винных магазинов стран Балтии, а также винные карты и меню напитков. Общее число участников значительно выросло по сравнению с прошлым годом.
На церемонии награждения, которая состоялась 22 ноября в рамках фестиваля "Riga Wine & Champagne", больше всего трехзвездочных оценок получили именно рижские рестораны и бары. В топ-20 Балтии с лучшими винными картами вошли 10 латвийских, пять эстонских и пять литовских ресторанов и винных баров; лучшими в Латвии признаны Riviera, Barents, Max Cekot и Truff le Pig. В категории винных магазинов трехзвездочными признаны Wine Collectors, Noble Wine и Kabinett Wine Shop, а при оценке ассортимента напитков тройкой лучших коктейль-баров стали Makonis Cocktails & Design, The Benjamin House Bar и Gongu Restaurant.
Жюри оценивало предложения ресторанов, анализируя содержание винных карт, цены, презентацию, наглядность, а также элемент неожиданности. Ресторанам присуждались однозвездочные, двухзвездочные и трехзвездочные награды "Baltic Wine & Drinks Awards".
С момента основания в 2018 году цель конкурса — привлекать внимание публики к ресторанам и барам с продуманным, ориентированным на клиентов винным предложением, стимулируя развитие винной культуры.