Неврологи бьют тревогу: Латвия не обеспечивает нормальную медицинскую помощь при болезни Паркинсона
В Латвии пациенты с болезнью Паркинсона сталкиваются с самой слабой доступностью лечения среди стран Балтии: медикаменты компенсируются лишь частично, операции недоступны, а ежемесячные расходы достигают сотен евро, подрывая социальную безопасность семей.
В прошлом году и в течение этого года все поданные пациентами с болезнью Паркинсона заявления в Национальную службу здравоохранения (NVD) с заключениями консилиума неврологов о компенсировании новых дополнительных медикаментов были отклонены, сообщила агентству LETA Латвийская ассоциация специалистов по двигательным заболеваниям (LKSB). Член правления LKSB Криста Лаздовска отмечает, что пациентам также отказано в оплате глубокой стимуляции мозга за рубежом.
Ассоциация оценивает, что в Латвии самая слабая доступность медицинской помощи для пациентов с болезнью Паркинсона среди стран Балтии. Это подтвердило и прошедшее 7 ноября в Риге обсуждение на международном конгрессе неврологов, посвященное доступности лечения и ухода при болезни Паркинсона в Латвии и странах Балтии.
Ассоциация пришла к выводу, что между балтийскими государствами существуют существенные различия в лечении и уходе за такими пациентами, и в Латвии доступность медицинской помощи в этой области значительно слабее, чем у соседей.
LKSB обращает внимание, что в Эстонии пациентам с болезнью Паркинсона доступны все прогрессивные виды терапии со 100% компенсацией, а также относительно хорошие возможности реабилитации, хотя существуют определенные ограничивающие критерии. В Литве ситуация немного хуже, но все равно значительно лучше, чем в Латвии: там в двух центрах доступны операции глубокой стимуляции мозга, и медикаменты компенсируются на 100%.
По сравнению с этим, в Латвии государство обеспечивает только 75% компенсации стоимости медикаментов, что для пациентов со средней тяжестью и тяжелыми (осложненными) стадиями болезни Паркинсона приводит к лечению, не соответствующему рекомендациям, и несоразмерному финансовому бремени, что напрямую влияет на качество жизни и результаты лечения.
В ассоциации подчеркивают, что из-за специфики заболевания пациентам часто сложно активно защищать свои права, поэтому принцип равной медицинской помощи для всех пациентов в Европейском Союзе в Латвии сейчас не обеспечен.
Одновременно ежемесячные расходы на лечение велики — от 300 до 600 евро в месяц — что существенно влияет на социальную безопасность пациентов и благополучие их семей.