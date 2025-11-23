Неврологи бьют тревогу: Латвия не обеспечивает нормальную медицинскую помощь при болезни Паркинсона

LKSB обращает внимание, что в Эстонии пациентам с болезнью Паркинсона доступны все прогрессивные виды терапии со 100% компенсацией, а также относительно хорошие возможности реабилитации, хотя существуют определенные ограничивающие критерии. В Литве ситуация немного хуже, но все равно значительно лучше, чем в Латвии: там в двух центрах доступны операции глубокой стимуляции мозга, и медикаменты компенсируются на 100%.