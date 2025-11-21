Хлеб, молоко и курица подешевеют? Сейм поддержал снижение НДС на базовые продукты

Пониженную ставку НДС в размере 12% планируется установить на ржаной, пшеничный, смешанный хлеб, безглютеновый хлеб, в том числе пастеризованный или замороженный хлеб с добавками или без них. Сниженная ставка будет применяться также к полярному хлебу, различным видам хлебных ломтиков, рогаликам, булочкам для бургеров, лавашу, тортильям, питам. Сниженный НДС не будет применяться к выпечке, пирожкам, круассанам и другим кондитерским изделиям, а также сухарикам, сухарям, гренкам, панировочным сухарям, хлебным палочкам.