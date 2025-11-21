Хлеб, молоко и курица подешевеют? Сейм поддержал снижение НДС на базовые продукты
Для отдельных основных продуктов питания со середины следующего года планируется установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%. Такое решение в пятницу, 21 ноября, поддержала парламентская Комиссия по бюджету и финансам (налогам), чтобы уменьшить влияние роста цен на продукты питания на благосостояние населения. Изменения в регулировании НДС связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и бюджетными рамками на последующие три года.
«Такое решение станет одним из факторов, которые могут помочь уменьшить влияние роста цен на продукты питания на менее защищённые группы населения и облегчить преодоление последствий инфляции», — отмечает Анда Чакша.
Пониженную ставку НДС в размере 12% планируется установить на ржаной, пшеничный, смешанный хлеб, безглютеновый хлеб, в том числе пастеризованный или замороженный хлеб с добавками или без них. Сниженная ставка будет применяться также к полярному хлебу, различным видам хлебных ломтиков, рогаликам, булочкам для бургеров, лавашу, тортильям, питам. Сниженный НДС не будет применяться к выпечке, пирожкам, круассанам и другим кондитерским изделиям, а также сухарикам, сухарям, гренкам, панировочным сухарям, хлебным палочкам.
Также пониженная ставка предусмотрена для свежего, стерилизованного или пастеризованного молока коров, овец или коз, однако не будет распространяться на ультрастерилизованное, сгущённое и выпаренное молоко.
Льготная ставка будет применяться и к свежему и охлаждённому мясу птицы — кур, индюков, уток, гусей, цесарок, перепелов, включая разделанное, бескостное, нарезанное, фаршированное мясо птицы и субпродукты. Снижение налога не затронет замороженное мясо.
Ставка 12% также будет применяться к свежим — термически необработанным — куриным яйцам в скорлупе.
Предполагается, что пониженная ставка НДС для указанных продуктов будет применяться с 1 июля следующего года до 30 июня 2027 года.
Голосование по поправкам ко второму — окончательному — чтению запланировано на заседание Сейма 3 декабря.