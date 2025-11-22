"Вместо 4 евро нужно заплатить 50": почему женщины в Латвии не ходят на бесплатный скрининг? Может, потому, что он... не бесплатный!
История женщины, пришедшей на бесплатный скрининг и столкнувшейся с требованием заплатить 50 евро за визит к врачу, заставляет задуматься о том, почему участие в государственных программах остается низким, несмотря на высокую осведомлённость женщин о важности проверки здоровья.
Хотя почти все латвийские женщины старше 50 лет знают о важности регулярной проверки здоровья, реальное участие в государственных скрининговых программах остается низким. Согласно данным исследования, 93% женщин знают, что скрининг важен, однако лишь 48% в нем участвуют. Еще один показатель — 80% женщин ставят здоровье в тройку жизненных приоритетов, но только 41% действительно посещают скрининг рака груди.
Почему так происходит? Ответ частично дает история женщины, которой пришлось столкнуться с системой лично. Латвийка, чья публикация распространилась по социальным сетям, описывает случившееся в поликлинике:
“Стою в очереди в регистратуре. Передо мной женщина с письмом из Министерства здравоохранения — приглашением пройти бесплатный скрининг. У нее запись к гинекологу.
Администратор говорит:
— Визит 50 евро.
Женщина шокирована:
— Но у меня приглашение, там написано — бесплатно...
Медсестра отвечает:
— Да, само обследование бесплатно, но консультация платная, у гинекологов закончились квоты”.
Вместо обычных 4 евро пациентке предложили заплатить 50 евро, и женщина, не готовая к такой сумме, попросила перенести визит на январь, когда квоты, возможно, возобновятся. Но услышала новое: “Мы еще не записываем, ждем квоты на следующий год”.
В итоге она ушла ни с чем. Автор поста уточнила ситуацию в регистратуре: “Все верно. Консультация 50 евро, перенести запись нельзя. Этими письмами пользуются менее 50% приглашенных женщин. А если бы 80-90% стали их использовать в стране, то в каком месяце у гинекологов закончились бы квоты? В середине лета?"
Далее женщина высказала предложение: “Если нужно платить такие суммы, у меня просьба: пожалуйста, отмените налоги для работодателей и работников хотя бы с ноября. Раз уж пациенты платят почти все сами, налоги тогда нечего собирать. Возобновим уплату, когда будут квоты”.
Комментарии под публикацией — как одно большое признание: проблема касается всех.
- “В медицине такая ситуация уже много лет. У государства просто нет денег”.
- “В Швейцарии маммография запрещена, потому что сдавливание тканей и радиация могут вызвать рак. Есть более безопасные методы”.
- “Мы с дочерью ходили на прием — по 80 евро за визит в Страдиня. Аппаратные исследования тоже платные”.
- “Записаться на следующй год — миссия невыполнима. Везде предлагают только платные услуги”.
- “Квоты заканчиваются очень быстро. Если не попал — визит 50–70 евро. А очереди на магнитно-резонансную томографию по квоте были 7 месяцев”.
- “Нужен дерматолог? Бесплатно через 8–9 месяцев. После операции к окулисту? Скажем, когда подойдет очередь. Добивались приема почти год”.
- “У дочки заболел зуб. Сказали: квоты до февраля закончились, прием около 80 евро. Вот она — бесплатная стоматология для детей”.
- “Просто пора признать: Латвия перешла на платную медицину. А квоты, как правило, заканчиваются 01.01 в 00:00”.