Знают о важности, но не идут: почему женщины в Латвии игнорируют бесплатный скрининг рака груди?

Данные ЦПКЗ также показывают, что доля женщин, которые проходят финансируемый государством скрининг на рак груди после получения письма с приглашением, растет на протяжении последних пяти лет: если в 2022 году на скрининг пошли 30,2% женщин, то в 2024 году этот показатель уже достиг 38,1%.