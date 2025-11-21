СЗК созвал внеочередное заседание правления "в связи с политической ситуацией"

Объясняя агентству LETA свое голосование в Сейме, Аугулис отметил, что министр сообщения ни на встрече с фракцией, ни с трибуны Сейма не предложил убедительного решения проблемы региональных перевозок на следующий год, только выразил надежду на помощь Министерства финансов. Переговоры с самоуправлениями не велись, и главы самоуправлений готовят письмо в Сейм, премьер-министру и комиссиям, подчеркивая, что такое резкое сокращение рейсов недопустимо.