Министр Швинка удержал кресло: вотум недоверия провалился с перевесом в два голоса
Сейм отклонил инициированный оппозицией вотум недоверия министру сообщения Атису Швинке от партии «Прогрессивные», оставив его в должности с минимальным перевесом голосов — 47 против 45. Спор о региональном общественном транспорте, сокращениях автобусных маршрутов и планах внедрения «транспорта по требованию» расколол не только парламент, но и правящую коалицию: за отставку проголосовали даже два её депутата.
Проект решения был разработан после обращения депутатов от оппозиции к Швинке по вопросу регионального автобусного сообщения.
47 депутатов Сейма проголосовали против отставки, 45 - за отставку. Депутат Игорь Раев, не входящий ни в одну из фракций Сейма, воздержался.
Отставку Швинки поддержали два депутата коалиции - Улдис Аугулис и Янис Вуцанс (оба - Союз зеленых и крестьян).
Депутат от оппозиции Андрис Кулбергс ("Объединенный список") на заседании Сейма перед голосованием заявил, что министру, очевидно, предстоит очень сложная задача решения проблем, которые "заварились" во времена министра сообщения Талиса Линкайтса. В то же время необходимо искать другие решения, чтобы не сокращать поездки в регионах.
Он отметил, что мы, не решая проблему общественного транспорта в регионах, мы можем оказаться в ситуации, когда больше не будет поставщиков услуг. Кулбергс раскритиковал план внедрения "транспорта по требованию", указав, что эта услуга не будет востребована.
"Услугу придётся как-то окупать", - сказал Кулбергс, выразив сомнения в том, что была проведена оценка устойчивости этого плана. "Это абсурдный способ вмешательства государства в коммерческий бизнес", - заявил депутат, добавив, что ситуация ухудшится и для действующих коммерческих перевозчиков.
Кулбергс выразил мнение, что необходимо пересмотреть действующие договоры и исправить ошибки, допущенные при бывшем министре транспорта Линкайтсе.
На предыдущем заседании Сейма запрос был поддержан большинством депутатов. За запрос проголосовали 46 оппозиционных депутатов, в том числе Скайдрите Абрама, некогда избранная от "Прогрессивных", а коалиции удалось собрать лишь 43 голоса против. Олег Буров, который обычно голосует вместе с коалицией, решил не принимать участия в голосовании.
Депутаты партии "Латвия на первом месте" потребовали у министра Швинки объяснений о значительном сокращении услуг общественного транспорта, в частности, региональных автобусов. Депутаты выразили обеспокоенность тем, что эти решения могут иметь серьезные последствия для регионов, особенно в сельской местности, где общественный транспорт необходим для мобильности населения.
В запросе подчеркивается, что запланированное сокращение на 16% или более чем 11 миллионов километров может оказать значительное влияние на пассажиров, особенно на уязвимые группы населения.
Депутаты просили разъяснить процедуры расторжения договоров, условия проведения новых конкурсов, пути решения проблемы нехватки водителей и планируемые компенсационные меры, например, транспорт по требованию. В запросе также спрашивалось, насколько эти решения соответствуют заявленным целям государства по региональному развитию и социальной интеграции.
