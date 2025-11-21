"Приходите на час раньше": переход на электронные направления обернулся хаосом

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (КУБС) также признали - самая большая проблема в том, что новый раздел ЭСЗ не интегрирован в информационную систему больницы, и поэтому приходится выполнять двойную работу - бумажное направление вводить в цифровую систему. В регистратуре целый день очередь. Чтобы до кого-то дозвониться, нужно ждать дольше обычного. Заведующая отделом информации и обслуживания клиентов КУБС Дзинтра Клявиня рассказала: "Сегодня ввод в систему первого бумажного направления занял десять минут. Мы говорим пациентам, чтобы они приходили за 15 минут до назначенного времени. К нам с бумажными направлениями приходит почти половина пациентов, и если оцифровывать все, что нужно, то нашим пациентам придется приходить как минимум за час до назначенного визита к врачу".