С 20 ноября Латвия переходит на цифровые направления к врачам. Что надо знать пациентам?
Латвийский Центр цифрового здравоохранения с 20 ноября расширяет функциональность э-направлений, чтобы впредь все необходимые направления к врачу можно было быстро и удобно выписать на портале системы E-veselība.
Для внедрения новой функциональности э-направлений установлен переходный период с 20 ноября 2025 года по 4 мая 2026 года, в течение которого можно будет использовать и бумажные направления.
Электронные направления можно будет использовать для получения консультаций врачей-специалистов, прохождения диагностических обследований, получения медпомощи на дому, а также других амбулаторных и стационарных услуг. Исключение — лабораторные исследования, переход на полностью цифровые э-направления по которым будет осуществляться постепенно до весны 2026 года.
Как использовать э-направление?
Это всего несколько простых шагов:
- Обратитесь к врачу, который оформит э-направление.
- При необходимости э-направление можно просмотреть на www.eveseliba.gov.lv в разделе «E-nosūtījumi».
- Если вы переживаете из-за использования E-veselība, во время визита запишите на листок необходимые услуги.
- Запишитесь на прием (по телефону, электронно или очно) и сообщите о полученном э-направлении.
- При посещении медучреждения предъявите в регистратуре свой ID.
Где можно найти выписанные е-направления?
Они доступны в системе E-veselība (www.eveseliba.gov.lv). После входа в систему их нужно искать в разделе «E-nosūtījumi».
Что означает установленный для новых э-направлений срок в 90 дней?
Этот срок установлен для записи на услугу, а не для самой услуги. Он введён для того, чтобы жители как можно быстрее посетили врача. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия для записи.
Что будет со старыми направлениями?
Э-направления, выписанные с 1 января 2024 года по 20 ноября 2025 года, перенесены в новую функциональность и остаются доступными. Они находятся в разделе «E-nosūtījumi» в системе E-veselība.
Бумажные направления, выписанные ранее, действительны до конца переходного периода — до 4 мая 2026 года. С 5 мая 2026 года для получения услуги такие бумажные направления потребуется оцифровать. Пациент может попросить оцифровать бумажный документ либо у врача, где он был выдан, либо в регистратуре медучреждения, куда обращается за услугой.
Можно ли распечатать э-направление из системы E-veselība?
Для подачи заявки на услугу пациенту нужно знать свой персональный код и услугу, на которую выписано направление.
Если пациенту необходимо, рекомендуется во время визита к врачу записать нужные услуги на листок. Сейчас в системе ведутся доработки, чтобы э-направления можно было удобно распечатать. В переходный период их можно распечатать только посредством снимка экрана.
Что делать, если по техническим причинам система E-veselība недоступна для выписки э-направления?
Э-направление можно выписать позже, когда система возобновит работу, или в кризисной ситуации медработник может оформить бумажное направление, которое затем потребуется оцифровать.
Куда обращаться в случае вопросов?
В рабочее время ежедневно с 8:00 до 20:00 можно обращаться в службу поддержки пользователей E-veselība по телефону 67803300 или по электронной почте atbalsts@eveseliba.gov.lv.