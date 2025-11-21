Произошло чудо: пропавший без вести Евгений найден! Он провел в болоте 6 дней
Пропавший без вести Евгений Воробьев, которого родные разыскивали с 9 ноября, найден живым! Как сообщает "Degpunktā", обнаружить его удалось в субботу. Мужчина провел в болоте шесть ночей.
Ранее сообщалось, что Евгений 9 ноября этого года отправился из Яунмарупе в Юрмалу к родственникам и пропал без вести. Он должен был на автобусе поехать из Каугури в Ригу, а затем — в Яунмарупе, однако до пункта назначения так и не добрался. «В 17.40 я с ним созвонилась, он сказал: “Я уже иду”. Я поняла, что он идет домой… И, конечно, минут 40 я об этом не думала. Потом поняла, что к этому времени он уже должен быть дома, начала звонить, но телефон, видимо, разрядился», — рассказала сестра Евгения Татьяна в передаче «Degpunktā».
Сестра с мужем объехали окрестности, но брата так и не нашли. Предполагалось, что мужчине стало плохо, так как у него сахарный диабет.
Пенсионер перепутал поезд
Выяснилось, что в тот судьбоносный день мужчина на станции «Слока» перепутал поезда и случайно сел в поезд, который идет в Тукумс, а не в Ригу. Как рассказала родственница, он понял, что ошибся, и вышел на остановке «Кудра». Однако телефон разрядился, наступила ночь, и пенсионер понял, что до дома он не доберется, поэтому решил переночевать у озера Аклайс и продолжить путь на следующий день.
Он не рассчитал, что озеро находится в болотистой местности и многие тропы там могут быть опасными. В какой-то момент он оступился, упал и оказался в канаве, выбраться из которой сам не мог.
«Смотрю — бревнышко лежит...»
Шесть ночей мужчина провел на холодной земле, под открытым небом, не будучи в состоянии выбраться. Но, к счастью, поисковая команда не сдавалась, и после интенсивных поисков Евгений был найден. «Муж коллеги шел и говорит: “Смотрю — бревнышко лежит на земле, потом смотрю — нет, это не бревнышко, а куртка...”» — рассказала Кристине, участвовавшая в поисках. Мужчина подошел ближе и понял, что нашел пропавшего пенсионера. Евгений лежал на земле, а его лицо было укрыто курткой.
После обнаружения Евгения передали медикам. Несмотря на шесть дней в болоте, его состояние оценили как стабильное. Передача напоминает: важно предупреждать родных, что в кризисных ситуациях нельзя стесняться обращаться за помощью к прохожим, в магазинах или где бы то ни было.