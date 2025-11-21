Произошло чудо: пропавший без вести Евгений найден! Он провел в болоте 6 дней

Ранее сообщалось, что Евгений 9 ноября этого года отправился из Яунмарупе в Юрмалу к родственникам и пропал без вести. Он должен был на автобусе поехать из Каугури в Ригу, а затем — в Яунмарупе, однако до пункта назначения так и не добрался. «В 17.40 я с ним созвонилась, он сказал: “Я уже иду”. Я поняла, что он идет домой… И, конечно, минут 40 я об этом не думала. Потом поняла, что к этому времени он уже должен быть дома, начала звонить, но телефон, видимо, разрядился», — рассказала сестра Евгения Татьяна в передаче «Degpunktā».