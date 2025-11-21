Крупнейшая кадровая революция: ЕС массово переучивает 600 000 человек по всей Европе
Европейский союз намерен резко усилить собственный оборонный потенциал, но ключевая проблема остается прежней: в отрасли катастрофически не хватает квалифицированных специалистов. Чтобы закрыть этот разрыв, Еврокомиссия объявила о масштабной инициативе — к 2030 году пройти повышение квалификации или переподготовку должны около 600 тысяч человек.
Новая стратегия переоснащения Европы
Еврокомиссия представила дорожную карту трансформации оборонной индустрии ЕС, сообщает Euronews. Среди главных мер — создание единой платформы, которая поможет студентам и молодым специалистам проходить стажировки в компаниях, работающих с продукцией двойного назначения, стартапах, небольших и средних предприятиях оборонного профиля.
Как отметил представитель Еврокомиссии, дефицит кадров стал «серьезным узким местом», тормозящим производство высокотехнологичной военной продукции. Отрасли приходится конкурировать за специалистов не только внутри оборонного сектора, но и с другими индустриями, где спрос на талантливых инженеров и технических специалистов столь же высок.
Рост потребности на фоне угрозы
Страны ЕС спешат перевооружиться, преимущественно за счет продукции европейских производителей, оценивая, что к концу десятилетия Россия может оказаться в положении, позволяющем атаковать другую европейскую страну.
После многих лет снижения инвестиций оборонный рынок снова начал расти в 2022 году, когда на фоне вторжения России в Украину государства ЕС пообещали резко увеличить оборонные бюджеты.
По данным Европейского оборонного агентства, в 2023 году в оборонной отрасли ЕС было занято около 581 тысячи человек, и хотя количество вакансий немного снизилось по сравнению с пиком конца 2022 года, оно все еще превышает уровень 2021 года на 41%.
Тем не менее, Еврокомиссия предупреждает: нехватка специалистов ставит под угрозу «операционные возможности сектора и, следовательно, безопасность ЕС». Проблемы есть как на стороне предложения — где развиваются новые технологии, включая ИИ и квантовые решения, — так и на стороне спроса, где военные структуры должны уметь быстро внедрять такие системы.
Переобучение как способ подготовки к возможным конфликтам
Чтобы устранить кадровый разрыв, Еврокомиссия запускает пилотный проект Skills Guarantee. Он поможет работникам автомобильной отрасли и связанных с ней производств, которые находятся под риском увольнения, перейти в растущие стратегические сферы, включая оборону.
По словам еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, цель программы — ежегодно повышать квалификацию примерно 12% сотрудников оборонного и аэрокосмического сектора, а также переподготовить 600 тысяч новых специалистов к 2030 году.
Ваучеры для студентов и цифровые академии
Еще одна инициатива — система ваучеров, которые позволят студентам проходить стажировки в оборонных компаниях. На первом этапе предусмотрено 300 ваучеров.
«Идея в том, чтобы дать возможность любознательным и талантливым молодым людям понять, как инновации становятся частью оборонной экосистемы», — отметил представитель Комиссии.
ЕС также собирается активнее использовать собственные образовательные цифровые платформы — такие как EUSPA Space Academy и Digital Skills Academies — чтобы развивать компетенции, необходимые для оборонного сектора.
В перспективе Еврокомиссия планирует создать отдельную Академию оборонных навыков ЕС, но это станет возможным только после 2028 года, когда начнется новый бюджетный цикл Союза.