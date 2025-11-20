Рига инвестирует 24,4 млн в очистку города от снега. А куда пойдут деньги, если его не будет?

Согласно обязательным правилам, тротуары и пешеходные дорожки должны быть очищены от снега на 50% их общей ширины, но не менее чем на 1,5 метра. Собранный снег разрешено размещать вдоль тротуаров так, чтобы снежный вал не мешал пешеходам и находился не ближе 5 метров от пешеходных переходов и перекрестков.