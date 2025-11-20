Рига инвестирует 24,4 млн в очистку города от снега. А куда пойдут деньги, если его не будет?
Рига готовится к зиме: на уборку улиц и тротуаров в этом году выделено 24,4 млн евро. Из них 17 млн направят на содержание дорог и мостов, а 7,4 млн — на очистку тротуаров. Городские службы обещают, что снег не застигнет столицу врасплох, а при мягкой зиме часть средств направят на ремонт улиц.
Рижское самоуправление выделило 24,4 миллиона евро на зимнее содержание улиц и тротуаров, сообщил директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш. На содержание улиц выделено 17 миллионов евро, а на содержание тротуаров - 7,4 миллиона евро.
Каулиньш добавил, что если зима не будет суровой и снежной, средства можно будет использовать не полностью, а сэкономленную сумму направить на ремонт улиц.
Как сообщил руководитель отдела содержания департамента внешнего пространства и мобильности Виктор Адмидиньш, зимой дороги и мосты от снега будут очищать 79 единиц техники, тротуары - 43 единицы техники, а ручную работу будут выполнять десять человек.
В распоряжении департамента есть еще 24 единицы техники для уборки снега.
Сегодня на пресс-конференции мэр Риги Виестурс Клейнбергс выразил надежду, что все службы будут готовы, и зима не застанет Ригу врасплох.
Как сообщает самоуправление, очистка тротуаров будет проводиться централизованно. Городские службы обеспечат механизированное зимнее обслуживание тротуаров, прилегающих к улицам самоуправления 1-й, 2-й и 3-й категорий. Весной централизованно будет осуществлен сбор песка, рассыпанного по тротуарам.
Согласно обязательным правилам, тротуары и пешеходные дорожки должны быть очищены от снега на 50% их общей ширины, но не менее чем на 1,5 метра. Собранный снег разрешено размещать вдоль тротуаров так, чтобы снежный вал не мешал пешеходам и находился не ближе 5 метров от пешеходных переходов и перекрестков.
Тротуары внутри дворов, как и прежде, должны будут убирать управляющие прилегающими территориями.
Самоуправление обеспечит компании, осуществляющие обслуживание прилегающих территорий, антискользящими посыпными материалами. Жители могут бесплатно получить 50 килограммов песка для посыпки тротуаров.
Тротуары, находящиеся в ведении самоуправления, будут посыпаться механизированно, но управляющим прилегающими территориями не будет запрещено проводить посыпку, если работы задерживаются или наступают опасные погодные условия, например, гололедица. В Риге разрешается использовать смесь песка и соли, если концентрация соли в смеси не превышает 20%.
Очистка столичных улиц будет осуществляться в приоритетной последовательности: сначала магистральные улицы, маршруты общественного транспорта, мосты и путепроводы, а также велоинфраструктура. Затем уборка будет проводиться на улицах меньшего значения в микрорайонах.
Всего планируется чистить 1136 километров улиц - в общей сложности 1645 улиц Риги, которые разделены на три разные категории.
Почти 1500 остановок общественного транспорта в Риге будут очищаться последовательно, в основном вручную. В то же время 6000 автостоянок Rīgas satiksme планируется убирать как вручную, так и с использованием техники.