Латвийские овощи могут исчезнуть из магазинов: фермеры предупреждают о самом тяжелом сезоне за последние годы

«Мы дошли до момента, когда местные овощи не попадают в магазины — их просто оставляют на поле, потому что сбор обходится дороже, чем возможность вернуть вложенные средства», — признаёт Мартиньш Тронс, член правления Zemnieku saeima. Именно поэтому организация призывает жителей выбирать местные продукты, чтобы поддержать латвийских фермеров в, пожалуй, одном из самых сложных сезонов последних лет.