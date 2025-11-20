Латвийские овощи могут исчезнуть из магазинов: фермеры предупреждают о самом тяжелом сезоне за последние годы
Этой осенью латвийские фермеры впервые всерьёз заговорили о том, что местные овощи, фрукты и ягоды могут стать дефицитом. Урожай подводит, расходы растут, а низкие закупочные цены в торговых сетях делают сбор продукции нерентабельным. Всё чаще латвийские дары земли остаются не на прилавках — а сгнивают прямо на полях.
Третий год подряд латвийские фермеры пытаются выжить между капризами погоды и жёсткой закупочной политикой торговых сетей. В этом сезоне многим хозяйствам не удалось ни вырастить достаточно качественный урожай, ни продать тот, что всё-таки удалось собрать.
«Мы дошли до момента, когда местные овощи не попадают в магазины — их просто оставляют на поле, потому что сбор обходится дороже, чем возможность вернуть вложенные средства», — признаёт Мартиньш Тронс, член правления Zemnieku saeima. Именно поэтому организация призывает жителей выбирать местные продукты, чтобы поддержать латвийских фермеров в, пожалуй, одном из самых сложных сезонов последних лет.
По словам Тронса, отрасль вошла в замкнутый круг: на погоду повлиять невозможно, урожай слабый, доходы ещё меньше, а остальные расходы продолжают расти. В итоге у хозяйств просто нет оборотных средств даже на поддержание минимальной жизнеспособности, не говоря уже о развитии.
Ситуацию усугубляет и закупочная политика торговых сетей. Несмотря na подписанный этой весной меморандум о снижении цен на продукты, сотрудничать с сетями стало только труднее: долгосрочные договоры не заключаются, закупочные цены режутся, а контролировать недобросовестные действия меморандум не позволяет. Результат — часть овощных хозяйств осенью даже не стала убирать часть урожая.
В некоторых случаях закупочные цены падали почти на 50 %, тогда как на полках магазинов конечная цена для покупателя не менялась. Для фермера это означает одно: себестоимость не окупается, сбор становится бессмысленным.
Не легче и садоводам: урожай яблок и груш в этом году оказался заметно хуже из-за весенних заморозков. Это оставляет хозяйства без возможности обеспечить магазины продукцией и без финансовой подушки до следующего сезона.
Фермеры предупреждают: без изменений в правилах рынка и адекватных механизмов поддержки отрасль может оказаться на грани вымирания. Латвийские производители всё труднее конкурируют с импортом, где себестоимость ниже, а протекционизм других стран намного сильнее. Между тем прямые выплаты латвийским фермерам остаются одними из самых низких в ЕС.
Zemnieku saeima призывает государство наконец отнестись к происходящему как к вопросу национальной продовольственной безопасности. Если справедливые правила игры и реальные меры поддержки не появятся в ближайшее время, Латвия рискует потерять своих овощеводов и садоводов — людей, которые десятилетиями обеспечивали страну местными продуктами и держали живыми латвийские сельские территории.