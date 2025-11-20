Празднуете с Москвой? Платите! Рига вводит крупные штрафы за "Новый год по-Путину"
Члены Рижской думы хотят уже в этом году изменить правила и установить, что новогодний фейерверк будет разрешён только в течение одного часа — начиная с полуночи. Таким образом, в столице будет запрещено устраивать салют по «московскому времени». В среду эти поправки уже одобрила профильная комиссия Рижской думы, а в декабре за них проголосует весь состав думы.
Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции поддержал обязательные нормы, которые определяют, когда можно и нельзя использовать фейерверки и сценическую пиротехнику на территории самоуправления, сообщают TV3 Ziņas.
Чтобы не мешать жителям спать, предлагается полностью запретить ночное использование пиротехники. Исключения будут действовать только для публичных мероприятий, согласованных с муниципалитетом. Перед утверждением правил депутаты задавали вопросы руководству муниципальной полиции.
Комментируя сложность контроля, когда житель запускает салют всего на несколько минут, депутат Роберт Жемайтис отметил: «Я полностью с вами согласен, но это действующая норма. Мы не предлагаем правила, которые никогда не будут работать. Если мы знаем даты, время и периоды, когда это происходит чаще всего, мы можем уделить этому повышенное внимание».
И это повышенное внимание полиции, скорее всего, потребуется уже в ближайшую новогоднюю ночь. В столице планируется полностью запретить фейерверки в 23:00 — то есть в момент, когда Новый год встречают в Москве. Ежегодно в разных районах Риги находятся «празднующие», которые предпочитают отмечать Новый год одновременно с государством-агрессором. Теперь в Риге запуск салюта будет разрешён только один час — с 00:00 до 01:00.
«Мы решаем проблему, когда люди стреляют в 22:00 или 23:00 вечером, что никак не связано со временем Нового года в Латвии. Абсурдно подстраиваться под Лиссабон, Африку или ещё какую-то страну. Нет, нам не нужно подстраиваться! Новый год в Латвии — значит салюты разрешены с 00:00 до 1:00. Мы празднуем Новый год, а не запускаем фейерверки по времени других стран».
Муниципальная полиция Риги намерена усилить контроль использования пиротехники в праздники. Внимание будет уделено и тем, кто решит отметить Новый год на час раньше. Однако правоохранители подчёркивают: они приступят к работе, как только правила будут официально утверждены. Депутаты хотят сделать это уже в начале декабря.
«Сложность будет в тот же вечер или на следующий, когда молодёжь захочет проверить — "побахать" в 22:00. И уже неважно, будет ли это в 23:00, 23:15 или 22:57. Если это запрещено — значит запрещено. Мы, как и каждый год, будем готовиться в соответствии со спецификой мероприятий — привлекая дополнительные ресурсы или технологии», — заявил заместитель главы Госполиции Андрей Аронов.
За нарушение новых правил частным лицам будет грозить штраф до 350 евро, юридическим — до 1400 евро. Отметим, что аналогичные правила уже несколько лет действуют в Огре.