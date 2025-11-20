Празднуете с Москвой? Платите! Рига вводит крупные штрафы за "Новый год по-Путину"

«Мы решаем проблему, когда люди стреляют в 22:00 или 23:00 вечером, что никак не связано со временем Нового года в Латвии. Абсурдно подстраиваться под Лиссабон, Африку или ещё какую-то страну. Нет, нам не нужно подстраиваться! Новый год в Латвии — значит салюты разрешены с 00:00 до 1:00. Мы празднуем Новый год, а не запускаем фейерверки по времени других стран».