Единая медицина для всех: Латвия с 2026 года планирует поменять систему здравоохранения
19 ноября Кабинет министров одобрил подготовленные Министерством здравоохранения поправки к Закону о финансировании здравоохранения. Они предусматривают отказ от системы двух так называемых «корзин» и переход на единый объём государственных медицинских услуг для всех, кто имеет задекларированное место жительства в Латвии или работает здесь.
От отказа от «двух корзин» – к единому пакету услуг
До сих пор действующая модель разделённого финансирования фактически не работала: медицинские услуги предоставлялись всем вне зависимости от того, уплачивали ли люди социальные взносы. Новые поправки закрепляют единый подход, основанный на налоговой дисциплине и принципе резиденции. Такой механизм проще администрировать и он соответствует международным обязательствам Латвии.
Одновременно уточняется круг лиц, имеющих право на государственно оплачиваемые услуги. В него входят:
- социально застрахованные лица,
- особо защищённые группы (дети, пенсионеры, люди с инвалидностью и др.),
- все лица с задекларированным местом жительства в Латвии.
Расширение льгот и перечня лиц, имеющих право на помощь
Поправки предусматривают освобождение от пациентского взноса для людей с игорной зависимостью — по аналогии с теми, кто проходит лечение от зависимостей, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Также планируется закрепить право на государственно оплачиваемую медицинскую помощь в установленном объёме и порядке для:
- задержанных лиц,
- лиц, ищущих убежище,
- участников скрининговых программ,
- иностранцев, в отношении которых начата процедура принудительного возврата.
По словам Минздрава, эти изменения являются важным шагом на пути к универсальному охвату здравоохранения в Латвии и обеспечивают равный доступ к услугам для всех жителей страны.
Поправки ещё предстоит рассмотреть Сейму. Ожидается, что они вступят в силу 1 января 2026 года.