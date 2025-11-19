Единая медицина для всех: Латвия с 2026 года планирует поменять систему здравоохранения

До сих пор действующая модель разделённого финансирования фактически не работала: медицинские услуги предоставлялись всем вне зависимости от того, уплачивали ли люди социальные взносы. Новые поправки закрепляют единый подход, основанный на налоговой дисциплине и принципе резиденции. Такой механизм проще администрировать и он соответствует международным обязательствам Латвии.