Единая медицина для всех: Латвия с 2026 года планирует поменять систему здравоохранения
фото: LETA
Латвия переходит на единую систему здравоохранения с 2026 года.
В Латвии

Единая медицина для всех: Латвия с 2026 года планирует поменять систему здравоохранения

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

19 ноября Кабинет министров одобрил подготовленные Министерством здравоохранения поправки к Закону о финансировании здравоохранения. Они предусматривают отказ от системы двух так называемых «корзин» и переход на единый объём государственных медицинских услуг для всех, кто имеет задекларированное место жительства в Латвии или работает здесь.

От отказа от «двух корзин» – к единому пакету услуг

До сих пор действующая модель разделённого финансирования фактически не работала: медицинские услуги предоставлялись всем вне зависимости от того, уплачивали ли люди социальные взносы. Новые поправки закрепляют единый подход, основанный на налоговой дисциплине и принципе резиденции. Такой механизм проще администрировать и он соответствует международным обязательствам Латвии.

Одновременно уточняется круг лиц, имеющих право на государственно оплачиваемые услуги. В него входят:

  • социально застрахованные лица,
  • особо защищённые группы (дети, пенсионеры, люди с инвалидностью и др.),
  • все лица с задекларированным местом жительства в Латвии.

Расширение льгот и перечня лиц, имеющих право на помощь

Поправки предусматривают освобождение от пациентского взноса для людей с игорной зависимостью — по аналогии с теми, кто проходит лечение от зависимостей, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Также планируется закрепить право на государственно оплачиваемую медицинскую помощь в установленном объёме и порядке для:

  • задержанных лиц,
  • лиц, ищущих убежище,
  • участников скрининговых программ,
  • иностранцев, в отношении которых начата процедура принудительного возврата.

По словам Минздрава, эти изменения являются важным шагом на пути к универсальному охвату здравоохранения в Латвии и обеспечивают равный доступ к услугам для всех жителей страны.

Поправки ещё предстоит рассмотреть Сейму. Ожидается, что они вступят в силу 1 января 2026 года.

Темы

МедицинаЛатвияКабинет министров

Другие сейчас читают