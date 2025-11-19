Назван ТОП самых богатых городов планеты. А что там с Ригой?

Эти 300 мегаполисов — от Парижа и Сеула до Шанхая и Сингапура — являются пульсирующим сердцем глобальной коммерции и обеспечивают значительную долю мирового ВВП. Это не просто города; это экономические экосистемы, которые определяют, как движется капитал, развивается технология и как политические решения отражаются на глобальных рынках.