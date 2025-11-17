Стало известно, кто убил и расчленил тело 6-летнего ребенка в подмосковной Балашихе
Жительницу подмосковной Балашихи задержали по подозрению в убийстве шестилетнего сына. Женщина не отрицала содеянное и на допросе написала явку с повинной, однако объяснить мотивы преступления так и не смогла. Тело ребёнка нашли в квартире в Балашихе, а голову — в Гольяновском пруду на востоке Москвы.
Страшную находку утром 16 ноября сделали строители, которые ремонтировали набережную Гольяновского пруда. В воду был выброшен пакет и сиреневый детский рюкзак, внутри которого находилась голова мальчика. На место прибыли следователи, оперативники и водолазы, обследовавшие акваторию. Других фрагментов тела в водоёме не нашли.
О пропаже ребёнка в полицию заявила бабушка: по её словам, мальчика «увёл отчим», и больше женщина внука не видела. Сотрудники правоохранительных органов отправились по адресу проживания семьи в Балашихе. На балконе квартиры они обнаружили обезглавленное тело ребёнка.
Как сообщили в Следственном комитете 17 ноября, подозреваемая дала признательные показания, написав явку с повинной. По версии следствия, женщина убила сына в квартире, после чего попыталась скрыть следы преступления, выбросив фрагменты тела в пруд. В квартире изъяты ножи и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Допрошены соседи и родственники, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщают росСМИ.
Мать ребёнка — 31-летняя уроженка Пензенской области. В Москву она переехала несколько лет назад, работала в розничной торговле, но часто меняла места и задерживалась ненадолго. У женщины есть второй ребенок — девятилетняя девочка. Она учится во втором классе одной из балашихинских школ. Отец ушел из семьи в июне 2025 года после 10 лет совместной жизни.
Сын женщины тяжело болел. Он был инвалидом и не мог ходить. А у нее диагностировано тяжёлое психическое заболевание. Как отмечают соседи, с квартиры регулярно доносились крики, периодически приезжала скорая. Женщина жаловалась на галлюцинации, но оснований для госпитализации, по словам источников, не находили. В соцсетях она публиковала психоделические изображения, рассказывала о «сверхспособностях», называла себя «проводником между мирами».
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Следователи продолжают сбор доказательств, экспертизы и выяснение обстоятельств произошедшего. Личность второго взрослого, проживавшего с женщиной, также проверяется.