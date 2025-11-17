Стало известно, кто убил и расчленил тело 6-летнего ребенка в подмосковной Балашихе

Мать ребёнка — 31-летняя уроженка Пензенской области. В Москву она переехала несколько лет назад, работала в розничной торговле, но часто меняла места и задерживалась ненадолго. У женщины есть второй ребенок — девятилетняя девочка. Она учится во втором классе одной из балашихинских школ. Отец ушел из семьи в июне 2025 года после 10 лет совместной жизни.