Латвийские врачи обеспокоены - пациенты все чаще требуют компенсаций за нанесенный им вред
Латвийская ассоциация семейных врачей надеется быть услышанной и найти решения по компенсации дополнительных расходов практикам семейных врачей, сообщили в ассоциации.
Из-за опасений по поводу устойчивости Фонда врачебного риска правительство одобрило инициативу Министерства здравоохранения изменить формулу расчета взносов в этот фонд, чтобы обеспечить в нем дополнительные средства. Это означает, что потенциально могут вырасти платежи за врачебный риск, которые Национальная служба здравоохранения рассчитывает для медицинских учреждений один раз в год.
Ассоциация напоминает, что возражала против того, что, возлагая дополнительные расходы, Министерство здравоохранения одновременно не предусмотрело механизм компенсации роста затрат для практик семейных врачей, оказывающих финансируемые государством услуги первичной медицинской помощи. «Их доля в наших практиках составляет 98% и более — в бюджетах практик семейных врачей нет средств для покрытия дополнительных расходов, если государство не выделяет их дополнительно», — пояснила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Никмане-Айшпуре.
Она прогнозирует, что эти расходы и в дальнейшем могут расти, поскольку работа врачей и других медицинских работников связана с повышенными рисками непреднамеренного причинения вреда. Одновременно жители Латвии становятся активнее и все чаще используют предусмотренные законом права, отмечают в ассоциации.
В то же время в ассоциации указывают, что изменения, связанные со взносами в Фонд врачебного риска, являются лишь одной из статей расходов, которые законодатель или Кабинет министров создали в сфере первичной медицинской помощи без финансового обеспечения выполнения возложенных обязанностей.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийское здравоохранение объявлено одним из трех самых худших в ЕС.