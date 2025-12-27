Латвийские врачи обеспокоены - пациенты все чаще требуют компенсаций за нанесенный им вред

Из-за опасений по поводу устойчивости Фонда врачебного риска правительство одобрило инициативу Министерства здравоохранения изменить формулу расчета взносов в этот фонд, чтобы обеспечить в нем дополнительные средства. Это означает, что потенциально могут вырасти платежи за врачебный риск, которые Национальная служба здравоохранения рассчитывает для медицинских учреждений один раз в год.