84 года спустя разгадан секрет печально известной фотографии Холокоста

В то время на оккупированной территории действовал мобильный отряд нацистской «Einsatzgruppe C», который за несколько дней до прихода фюрера Адольфа Гитлера проводил «очистку» региона от евреев и партизан. Среди них был преподаватель английского языка и физкультуры Якобус Оннен, родившийся в 1906 году в немецкой деревне Тихельварфа недалеко от границы с Нидерландами и вступил в нацистскую партию еще до прихода Гитлера к власти в 1933 году.