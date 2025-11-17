84 года спустя разгадан секрет печально известной фотографии Холокоста
Благодаря искусственному интеллекту немецкому историка Юргену Матеусу удалось разгадать тайну печально известного снимка времен Второй мировой войны.
84 года спустя раскрыта тайна фотографии, известной как «Последний еврей в Виннице». На этом ужасном снимке изображен нацистский солдат, наводящий оружие на еврейского мужчину в костюме, находящегося возле ямы, полной тел.
Десятилетиями несколько историков безуспешно пытались выяснить личности жертвы и немецкого солдата. Теперь же, спустя 84 года, Матеус сумел собрать все «кусочки пазла» и восстановить события.
Согласно его открытиям, опубликованным в престижном академическом журнале Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, расстрел на фото был совершен 28 июля 1941 года ранним днем в цитадели Бердичева. Город находится в 150 километрах к юго-западу от Киева и на протяжении веков был процветающим центром еврейской жизни.
В то время на оккупированной территории действовал мобильный отряд нацистской «Einsatzgruppe C», который за несколько дней до прихода фюрера Адольфа Гитлера проводил «очистку» региона от евреев и партизан. Среди них был преподаватель английского языка и физкультуры Якобус Оннен, родившийся в 1906 году в немецкой деревне Тихельварфа недалеко от границы с Нидерландами и вступил в нацистскую партию еще до прихода Гитлера к власти в 1933 году.
Матеус отмечает, что долгие годы «рыскал по пыльным архивам», что позволило ему установить точную дату, место и подразделение, участвовавшее в расстреле. Когда он опубликовал эти открытия в немецких СМИ, один из читателей заявил, что стрелок на фото может быть его тестем — Якобусом Онненом.
Хотя родственники в 1990-е годы уничтожили письма Оннена с Восточного фронта, у них сохранились фотографии мужчины, которые историк проанализировал с помощью ИИ. «Эксперты по искусственному интеллекту подтвердили, что совпадение составляет 98–99,9%», — говорит Матеус. «ИИ, конечно, не чудо — это лишь один из инструментов работы с историческими данными. Человеческий фактор по-прежнему решающий».
Это открытие, вместе с предыдущими исследованиями подразделения и места события, создало высокую уверенность в том, что мужчина на фото, убивший еврея, — это Оннен.
Оннен родился в образованной семье, в молодости любил путешествовать и изучать языки. Во время войны он был направлен на Восточный фронт. «Один из сложнейших вопросов — его мотивация: зачем он позирует таким образом. По моему мнению, это делалось, чтобы произвести впечатление», — поясняет историк.
Оннен никогда не продвигался по службе и погиб в бою в августе 1943 года.
«Участие в таких убийствах, как на фотографии, тогда считалось само собой разумеющимся и не давало бонусов солдатам», — говорит Матеус.
Историк выражает сожаление, что письма Оннена к близким были уничтожены — они могли дать ценный взгляд на его идеологию. Однако родственник, подтвердивший его личность, читал письма десятки лет назад и охарактеризовал их как «банальные».
В 1941 году в Бердичеве проживало около 20 тысяч евреев, но к началу 1944 года после прихода нацистов в городе осталось лишь 15. Хотя нацисты тщательно фиксировали имена евреев, депортированных из Западной Европы в концлагеря, большинство убитых на Востоке евреев до сих пор остаются неидентифицированными.